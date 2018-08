Vi har brug for en fattigdomsgrænse

DEBAT.

Af Niels Christian Barkholt, socialrådgiver og folketingskandidat for SF, opstillet i Brøndbykredsen

Danmark har blandt andet tilsluttet sig FN’s verdensmål om at halvere fattigdom inden 2030. For at nå målet har vi brug for en fattigdomsgrænse til at følge udviklingen. Bekæmpelse af fattigdom kræver, at vi ikke handler i blinde, som vi har gjort siden regeringen fjernede den daværende grænse i 2015. Danmarks statistik har nu fastsat en ny grænse, som lyder, at du er fattig, hvis du tjener under 117.000 kr. om året og er `økonomisk sårbar´.

Fattigdommen stiger i Danmark. Lavere ydelser har ført til en markant stigning i antallet af fattige børn. Vi kender formentlig alle sammen én af de børn. For alene i Brøndby bor 460 børn, hvis forældre ikke har råd til bl.a. ordentlig mad og tøj.

Vi skal handle nu. Lever du bare kort tid i fattigdom har det store konsekvenser for din fremtid. På baggrund af mine erfaringer som socialrådgiver og som næstformand i Dansk Socialrådgiverforening har jeg bud på, hvad vi skal gøre.

Vi skal afskaffe kontanthjælpsloftet og ændre integrationsydelsen. Mennesker på overførselsindkomst skal kunne leve en værdig tilværelse. De skal have råd til den nødvendige husholdning. Børn skal kunne deltage i fritidsliv på lige fod med andre børn.

Det er vigtigt, for er man i den fattigste femtedel som barn og står uden uddannelse som voksen, så havner 55 procent selv blandt den fattigste femtedel som voksen (AE).

Derudover bør vi ændre reglerne for sociale ydelser, så hjælpen passer til den enkeltes behov. Vi kan afhandle penge til bolig og medicin inden rådighedsbeløbet bliver udbetalt.

Som folketingskandidat vil jeg kæmpe for, at det bliver en realitet. For det skylder vi de udsatte familier. Det skylder vi hinanden.