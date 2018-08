Vil arbejde for at gennemføre beslutninger

GLOSTRUP. På kommunalbestyrelsens møde valgte borgmester John Engelhardt at indlede mødet med at love, at han fortsat vil arbejde for at gennemføre de beslutninger, som kommunalbestyrelsen træffer

Af Jesper Ernst Henriksen

På alle kommunalbestyrelsens møder har borgmesteren som det første mulighed for at orientere kommunalbestyrelsen om ting, der ikke står på dagsordenen. Under det punkt talte han i onsdags om forandringerne i kommunalbestyrelsen. Dette er hvad han sagde:

– Det har ikke undgået de flestes opmærksomhed, at der er blevet rykket lidt rundt på sæderne her i kommunalbestyrelsen hen over sommeren. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at forsikre kommunalbestyrelsen at jeg i min egenskab af borgmester de næste 3,5 år fortsat ønsker at arbejde loyalt for gennemførelse af de beslutninger, som flertallet i kommunalbestyrelsen træffer. Jeg betragter det fortsat som mit job at forsøge at formidle samarbejde og jeg håber, at store vidtrækkende beslutninger for vores borgere fortsat kan være kendetegnet ved, at der står et markant flertal bag.

– Det er mig også meget bevidst, at når jeg i mine udadvendte funktioner repræsenterer Glostrup Kommune loyalt forfølger de målsætninger, som kommunalbestyrelsen til enhver tid beslutter. Jeg vil fortsat være med til at sikre, at vores beslutninger er lovlige, at vores møder holdes i en ordentlig tone, at vores administration og medarbejdere arbejder effektivt og med arbejdsglæde indenfor de givne rammer i det daglige, at vores fælles borgerrådgiver er forankret i kommunalbestyrelsen, at vores borgere oplever, at kommunen hjælper dem, og i øvrigt tage mig af alle de andre forpligtelser, der følger med at være borgmester i Glostrup.