Årsmøde i Danmarks Naturfredningsforening

BRØNDBY. Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Brøndby inviterer til årsmøde i afdelingen, hvor der vil blive fortalt om afdelingens aktiviteter, ligesom der bliver afholdt valg til bestyrelsen

Af Heiner Lützen Ank

Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, kommer og fortæller om sine visioner for naturen og for foreningens virke i fremtiden.

Mødet finder sted torsdag den 20. september kl. 19.00 i Strandens forsamlingshus, Strandskolevej 296 , 2660 Brøndby Strand.

Kl. 18.00 inviterer foreningen på et måltid mad. Ønsker man at deltage i denne del af arrangementet, skal man kontakte Eva Boring Petersen på evaboring@gmail.com eller tlf. 20227735 senest den 17. september.

Selve mødet fra kl. 19 kræver ingen tilmelding.

Alle er velkommen, men kun medlemmer af foreningen har stemmeret