De mindste fyldte 50 år

VALLENSBÆK. Mandag fyldte dagplejen i Vallensbæk 50 år. Det blev fejret med lagkage, tale og musik

Man skal næppe overtolke det, for er der noget, lokale embedsmænd og politikere har styr på, så er det befolkningsudviklingen. De bruger således mange ressourcer på at tilpasse antallet af institutionspladser antallet af nyfødte børn.

Alligevel virkede det som om, at det mandag eftermiddag kom bag på embedsfolk og politikere i Vallensbæk, hvor mange småbørn, der er i kommunen.

Da dagplejens 50 års jubilæum skulle fejres på Kors­agergård, måtte der nemlig hentes ekstra stole og borde ind, og faktisk måtte flere børn og forældre tage plads på gulvet.

En af dem, der havde fundet en plads, var Tanja Neidel, der havde taget sin datter Nora på halvandet år med.

– Da vi skulle finde en plads til Nora, var vi ret sikre på, at det skulle være i dagplejen. De hjemlige og nære omgivelser tiltalte os meget.

Nora er i dagplejen hver dag fra kl. 7 til 15, og Tanja Neidel er overbevist om, at hun der får de samme pædagogiske udfordringer, som hun ville få i en institution:

– Der er ingen tvivl om, at hun får en rigtig fin pædagogisk udfordring, og så er det jo et sted, hvor den enkelte i den grad bliver set.

Meget nutidig

Det er 50 år siden, det første barn i Vallensbæk kom i dagplejen. Alligevel er tilbuddet meget nutidig, understregede Henrik Rasmussen (K), borgmester i sin tale:

– For mange forældre er hente-bringe-situationen afgørende, og den har gode kår i dagplejen. For mig at se er denne pasningsform således meget nutidig.

Og ifølge Henrik Rasmussen er der et tydeligt tegn på at mange forældre bakker op om dagplejen:

– De forældre, der har valgt dagplejen til deres første barn, kommer igen med de øvrige børn. Det må være udtryk for tilfredshed på en meget direkte måde.

Efter borgmesterens tale var der lagkage og boller, musik og dans samt ansigtsmaling.