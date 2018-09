De Radikale har valgt folketingskandidat

Petar Socevic (tv) er ny folketingskandidat for De Radikale i Brøndby, Vallensbæk og Ishøj. Her ses han sammen med formand for den lokale afdeling af partiet, Said Mo El Idrissi. Foto: Pressefoto

BRØNDBY/VALLENSBÆK. De Radikale i Brøndby, Vallensbæk og Ishøj har valgt ny folketingskandidat. Det er således Petar Socevic, der skal kæmpe om en plads i folketinget for partiet

Af Heiner Lützen Ank

De Radikale i Brøndby, Ishøj og Vallensbæk har på et opstillingsmøde den 19. juni 2018 valgt ny kandidat til folketinget og valget faldt på Petar Socevic, der arbejder som jurist.

– Der er brug for en ny retning i dansk politik. Vi er sikrer på, at Petar med sine klare radikale holdninger og et brændende ønske om at gøre en forskel, vil være et ungt og forfriskende pust i et nyt folketing, siger formand Said Mo El Idrissi.

– Valgkampen er nærmest skudt i gang og vi radikale glæder os til sammen med Petar at komme ud og tale politik med vælgerne, tilføjer Said Mo El Idrissi.

Trænger til ny retning

Den nye folketingskandidat, Petar Socevic, ser frem til de kommende udfordringer.

– Jeg er meget glad og beæret over at jeg blev valgt som folketingskandidat i Brøndby, Ishøj og Vallensbæk. Jeg ser frem til at kæmpe for et Danmark, hvor alle er med. Et Danmark hvor vores tilværelse ikke defineres ud fra, hvor vi starter, men hvor vi vil hen. Hvor vi samler hinanden op i de hårde perioder, og fejrer hinanden i de gode.

Og så glæder Petar Socevic sig til det kommende valg:

– Det folketingsvalg, vi står overfor nu, er i min optik det vigtigste valg i årtier. Regeringens årlige nedskæringer på uddannelser bliver et kæmpe tab for vores samfund på længere sigt, hvis vi ikke får dem stoppet. Hos Radikale Venstre ligger det vores hjerter nært at understrege, at uddannelse er en investering, som både den enkelte, men i høj grad også samfundet vil få stor glæde af, og som vi bør værne om og fremme.