Døgnrapporten

Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 34 og 35

Af Heiner Lützen Ank

Indbrud i skole

BRØNDBY. En politipatrulje blev lørdag den 25. august klokken 22.25 sendt til en anmeldelse om et indbrud begået på en skole på Nykær i Brøndby samme dag. En hængelås var opbrudt til baggården og et vindue var knust.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sort lastbil af mærket Volkswagen Transporter sket mellem fredag den 24. august klokken 20 og lørdag den 25. august klokken 6.30 på Pilehavevænge i Vallensbæk. En dør var opbrudt, og der var blandt andet stjålet et GPS anlæg og en mobiltelefon.Politiet modtog en anmeldelse om et tyveri fra en personbil af mærket Skoda Rapid Spaceback sket mellem lørdag den 25. august klokken 18 og søndag den 26. august klokken 9.15. En rude var knust og der var blandt andet stjålet en radio. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.Tirsdag den 28. august klokken 21 rykkede en politipatrulje ud til en anmeldelse om vold på Roskildevej i Brøndby. En mand havde fået flere slag i ansigtet af to mænd.De beskrives som:A: Mand på 18-20 år af mellemøstligt udseende med brun hudfarve. Han havde mørkt skæg og var iført mørkt tøj.B: Mand på 20-25 år af mellemøstligt udseende på 175-180 cm. Han havde kraftig kropsbygning og var iført sort trøje.Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud i en lejlighed på Kløvervænget i Vallensbæk sket mellem fredag den 24. august klokken 18 og søndag den 26. august klokken 16. Der var skaffet adgang gennem åbent vindue, og der var blandt andet stjålet et fjernsyn.Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.En politipatrulje rykkede mandag den 27. august klokken 15.15 ud til en anmeldelse om et villaindbrud på Valmuebakken i Vallensbæk. Et vindue var brudt op, og der var blandt andet stjålet smykker, diverse teknologi og valuta.Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.En politipatrulje rykkede torsdag den 30. august klokken 21.30 ud til en anmeldelse om vold på Brøndby Stadion. Ifølge anmeldelsen havde en 18-årig kvinde sparket og spyttet på tre vagter, hvorfor hun blev sigtet og anholdt for vold, samt overtrædelse af våbenbekendtgørelsen, idet hun var i besiddelse af en kødøkse. Hun erkender.En politipatrulje rykkede torsdag den 30. august klokken 20 ud til en anmeldelse om brandstiftelse på Kindebjergvej i Glostrup. En 27-årig kvinde havde sat ild til sin dyne og blev derfor sigtet og anholdt for brandstiftelse. Ingen kom til skade og ilden blev slukket hurtigt. Hun erkender.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud på Tranekærvej i Vallensbæk Strand sket mellem tirsdag den 28. august klokken 23 og onsdag den 29. august klokken 10.30, hvor et vindue var knust.Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en byggeplads på Sportsvej i Glostrup sket mellem fredag den 24. august kl. 15 og mandag den 27. august kl. 7. En hængelås var opbrudt på en container, og der var stjålet diverse elværktøj. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114