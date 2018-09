Døgnrapporten

Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 35 og 36

Af Heiner Lützen Ank

Færdselsuheld

BRØNDBY. Lørdag den 1. september klokken 05.02 rykkede en politipatrulje ud til et færdselsuheld på Køge Bugt Motorvejen. Det viste sig, at der var tale om to færdselsuheld, hvor det første omhandlede en 26-årig mandlig bilist, som påkørte autoværnet, hvorefter han stjal en anden bil og flygtede fra stedet. Senere blev han sigtet og anholdt for spirituskørsel, biltyveri samt for at flygte fra et gerningssted. I forbindelse med uheldet, holdte flere vidner til siden i nødsporet, hvor en 29-årig mandlig bilist påkørte med høj fart en 25-årig mandlig bilist bagfra. Det endte med, at en 26-årig mandlig passager afgik ved døden.

Søndag den 2. september klokken 14:40 rykkede en politipatrulje ud til en anmeldelse om et butikstyveri på Hovedvejen i Glostrup. Butikken tilbageholdte en 31-årig mand, som havde stjålet en kasket. Han blev sigtet og anholdt for butikstyveri, som han nægter.Lørdag den 1. september klokken 2:26 standsede en politipatrulje en 21-årig mandlig bilist på Vallensbæk Torvevej. Politiet skønnede ham narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel. Han nægter.En politipatrulje rykkede torsdag den 6. september klokken 16:04 ud til en anmeldelse om et færdselsuheld på Roskildevej i Brøndby. En 49-årig mandlig bilist påkørte en 29-årig kvindelig cyklist, idet han drejede til højre. Kvinden slap med mindre skader på ansigtet, og manden blev sigtet og anholdt for ikke at overholde hans vigepligt, som han erkender.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem mandag den 3. september klokken 13 og onsdag den 5. september klokken 9 på Bjergbakkevej i Glostrup. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker og fotoudstyr til en større værdi var stjålet.Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.