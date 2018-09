Glostrup hædrede udsendte

Veteranerne blev hædret foran rådhuset i Glostrup. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Onsdag blev flagdagen markeret i Glostrup med en underskrift på en aftale med Veterancenteret, der skal hjælpe kommunen med at give den rette støtte til veteraner og med at udarbejde en veteranpolitik

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag morgen var omkring 100 mennesker samlet foran rådhuset i Glostrup for at se Dannebrog stryge til vejrs.

Det var den officielle fejring af de udsendte, der bor i Glostrup.

– Her i Glostrup er dagen blev en fast og god tradition. På denne dag kan vi rette projektørlyset på nogle af hverdagens absolutte helte, nemlig alle dem, der har været udsendt på internationale missioner. Vi er stolte af jer, der sidder her i dag. Alle jer, der har repræsenteret Danmark ude omkring i verden, hvor håb og menneskeliv er slukket og hele samfund er styrtet i grus. I har haft modet til at bruge jer selv i den vigtige kamp for frihed, demokrati og respekt for det enkelte menneske, sagde borgmester John Engelhardt blandt andet i sin tale.

Nyt samarbejde

Borgmesteren fortsatte med at tale om, at det absolut ikke er uden risiko at være udsendt for Danmark.

– Det at være en af Danmarks udsendte er bestemt ikke uden risiko. Heldigvis kommer de fleste styrket hjem med værdifulde erfaringer og venskaber i ryggen. Men det gælder ikke alle. Mange kommer hjem med ødelagte kroppe eller ar på sjælen. Dem skal vi tage hånd om, det skylder vi dem. Og så er der ulykkeligvis de udsendte, som betaler den ultimative pris for deres mod. Det er dem, som kommer hjem klædt i dannebrog. Det er en pris, som de faldnes familie og venner er med til at betale med savn og sorg, sagde han og bad gæsterne om at rejse sig og holde et minuts stilhed.

På budgettet for 2018 er der sat penge af til en veteranpolitik.

Der blev på veterandagen underskrevet en aftale med Veterancenteret som en del af det arbejde.

– Vi har i Glostrup Kommune besluttet at gøre en ekstra indsats for jer veteraner. Vi skal have udarbejdet en veteranpolitik, vi vil indhente erfaringer fra andre kommuner, vi vil i endnu højere grad afdække veteranernes behov, så vi kan støtte veteranerne i Glostrup. Til at hjælpe os med det har vi fremadrettet indgået en samarbejdsaftale med Veterancenteret. Det er en institution under forsvaret, som koordinerer støtten til veteraner, pårørende og efterladte. Vi indgår en aftale, som er med til at give vores veteraner yderligere anerkendelse og støtte, når de vender tilbage fra missioner. En aftale, som giver os som kommune mulighed for at trække på veterancenterets specialiserede viden om veteraner i udviklingen af vores tilbud, sagde John Engelhardt.

Han underskrev aftalen sammen med formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Dan Kornbek Christiansen. Det bliver det udvalg, der skal stå for det konkrete arbejde med at udarbejde politikken.

– Veteranpolitik, et sted at mødes, hjælp, støtte og omsorg for vores militære- og civile udsendte og deres familier, er og bliver en konservativ mærkesag. For mig som konservativ og for de andre i samarbejdsgruppen er det vigtigt at de soldater, politifolk, beredskabsfolk, sundhedspersonale eller andre, der har været udsendt i internationale indsatsområder for Danmark, bliver behandlet på en god og ordenlig måde, her i Glostrup. At de, deres familier og pårørende ved at vi i Glostrup er til at regne med og stole på, siger han.

Udsendt politibetjent

En af deltagerne ved årets arrangement var Ib Ketler, der er tidligere politibetjent, der har arbejdet med fingeraftryk.

Han var i Jugoslavien under krigen for at indsamle beviser for krigsforbrydelserne. Her skulle han sammen med andre danskere samle beviser for, hvor mange der var døde og hvordan de var døde. Det holdt han et kort foredrag om i rådhusets kantine.

Han er glad for, at Glostrup Kommune afholder flagdag.

– Det betyder noget, at man lige stopper op og mindes. Du får med i tankesættet, at der er nogen, der passer på os i udlandet. Så må vi bare krydse fingre for, at det går godt for alle. Det Balkan-soldaterne oplevede, der var svært for dem. Vi i politiet er vant til at se ting og snakke sammen om dem bagefter. Jeg fik betegnelsen PTSD, da jeg kom hjem, men jeg har heldigvis haft en familie, der bakker op, siger han.