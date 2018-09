Glostrups børn havde fokus på videnskab til Børnekulturfestival

Ved Glostrup Biblioteks stand skulle man bruge sanserne, og for eksempel føle sig frem til, hvad der var i kassen. Efterfølgende blev det afsløret. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Torsdag formiddag var der masser af aktiviteter i Egeparken, da dagpleje, vuggestue og børnehavebørn fra Glostrup var samlet til Børnekulturfestival. I år var temaet science eller videnskab for børn

Af Jesper Ernst Henriksen

”Vi er glade børn fra Glostrup, for vi skal til Børnekulturfestival, vi skal hoppe og springe og synge og svinge og hygge os alt hvad vi kan” sang børnene fra alle Glostrups daginstitutioner, da årets Børnekulturfestival blev skudt i gang.

Festivalens tema var i år science (videnskab for børn), og der var derfor masser af aktiviteter, hvor børnene kunne lære om videnskabelige principper – men selvfølgelig i børnehøjde. Aktiviteterne foregik i pavilloner rundt omkring i parken, hvor hver institution havde lavet en aktivitet.

For eksempel var der i et telt fokus på, hvilke ting, der kan flyde i vand, og hvilke der ikke kan. Her havde de voksne forskelligt legetøj med, og så skulle børnene gætte, om den kunne flyde eller om den ville synke.

Glostrup Bibliotek havde arrangeret festivalen, og de havde også deres egen bod. Her kunne børnene teste sanserne. For eksempel skulle de stikke fingrene i en kasse og føle, hvad der lå i kassen. Det var en ting, børnene godt kendte – det var nemlig en iPad.

Glostrup Albertslund Produktionshøjskole, der har en pædagogisk linje for unge, der gerne vil arbejde med børn, havde også lavet en stor forhindringsbane for børnene.

Det hele foregik i fint solskin og børnene var, som de sang i starten, glade og nysgerrige ved de forskellige eksperimenter.