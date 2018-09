Glostrups nye ungdomsskole indviet

Andreas Bossow er en af de unge, der er glad for ungdomsskolen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Torsdag eftermiddag var der masser af liv omkring Diget 78, hvor Glostrup Ungdomsskole har fået nye lokaler. Tidligere lå de i den store røde bygning i Rådhusparken, men bygningen er i meget dårlig stand og skal snart rives ned. Derfor har Glostrup Kommune fundet nye lokaler til dem på Diget, hvor der tidligere lå en […]

Af Jesper Ernst Henriksen

Torsdag eftermiddag var der masser af liv omkring Diget 78, hvor Glostrup Ungdomsskole har fået nye lokaler. Tidligere lå de i den store røde bygning i Rådhusparken, men bygningen er i meget dårlig stand og skal snart rives ned. Derfor har Glostrup Kommune fundet nye lokaler til dem på Diget, hvor der tidligere lå en klub tilknyttet Vestervangskolen.

Rundt omkring den nye bygning på Diget går elever rundt og kigger på de aktiviteter, som ungdomsskolen kan tilbyde. Ude foran er Glostrup-Albertslund Produktionshøjskole ved at opsætte en klatrevæg, for et af tilbudene i ungdomsskolen er klatring og klatreture. Der er rulleskøjter i en lille forhindringsbane, der er computerrum og en lærer fortæller om hvordan elever kan lære at tage billeder. Foran et skur står en popcornmaskine, og inde i skuret står en masse knallerter. Ungdomsskolen tilbyder nemlig også knallertkørekort.

I kælderen er der plads til selvforsvar og fysisk træning. Her står Andreas Bossow og prøver de nye tilbud.

– Jeg synes det ser godt ud. Det her træning tror jeg, jeg kommer til at bruge. Det er gode maskiner og jeg kan godt lide at træne. Jeg går ogsåtil fodbold, siger han.

Åben 24/7/365

Ungdomsskolens lærere og personale skal selvfølgelig lige vænne sig til de nye rammer, og der er enkelte aktiviteter, der ikke er helt på plads endnu.

– Vi er lidt begrænset lokalemæssigt. De lokaler vi har fået her er gode, men det har krævet lidt arbejde at få dem shinet op. Vi har mere plads udendørs og mindre plads indendørs end vi havde før. Vi bruger også nogle af Glostrup Skoles lokaler, så vores aktiviteter er spredt i hele byen, siger Stefan Jensen, ungdomsskoleleder.

I det kommende år har ungdomsskolen fokus på ikke bare at være en statisk ungdomsskole, hvor man melder sig til et kursus for et helt skoleår.

– Vi har flere eventbasserede hold. Det kan være en weekend, hvor vi holder LAN-party eller underviser i Photoshop. Eller det kan være en klatretur. Vi har mulighed for at holde åbent 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, 365 dage om året. I princippet kan vi holde åbent juleaften, hvis de unge gerne vil have nogle aktiviteter, fordi de ikke vil være sammen med deres familie. Det kan vi finde ud af. Vores program er ikke så statisk, som det var før, siger han.

På en almindelig hverdag starter dagen på ungdomsskolen tidligt om morgenen, når eleverne i specailtilbuddet 7-8-9’eren møder ind i skole.

Når skoledagen for dem er slut kommer det større rykind med de unge fra de andre skoler eller ungdomsuddannelser. Man kan nemlig gå på ungdomsskolen fra man er 13 til man er 18 år gammel.

Derudover skal ungdomsskolen være en partner for Glostrup Skole, når der skal planlægges særlige aktiviteter.

– Vi prøver at være en fleksibel samarbejdspartner. Vi skal være dem, der har de positive briller på og siger, det kan da sikkert godt lade sig gøre, siger Stefan Jensen.