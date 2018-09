Historien om en kiosk og en masse kage

Vilhelm Nielsen har fået plejehjemsplads på Ældrecenter Dalvangen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Vilhelm Nielsen er kendt i Glostrup for sin kiosk. Kender du den ikke, er det fordi den lukkede for 35 år siden, men da han kom på plejehjem, blev han genkendt

Af Jesper Ernst Henriksen

Historien om Vilhelm Nielsen er på mange måder en del af Glostrups historie. Om hvordan Glostrup voksede fra en lille landsby til en forstad – men stadig var et sted, hvor folk kender hinanden.

Historien starter, som for så mange andre, i Glostrup og på Vestegnen. Vilhelm Nielsen blev født i 1923 i Valby, hvor han boede de første ti år af sit liv. I 1933 var han ti år gammel og familien flyttede til Glostrup for at få mere lys og luft og komme tættere på faderens arbejdsplads på Kærmindevej. Vilhelm Nielsens far, Aage Nielsen var nemlig fyrværker på det tidspunkt.

Vilhelm Nielsen husker nogle af de første år i Glostrup.

– Det var lidt for primitivt. Drenge og piger gik sammen i skolerne. Jeg var vant til sporvogne, asfalt på vejene og fliser på fortovene. Her var fortovene bare grusstier, fortæller han.

Han boede altså i Glostrup, da udbygningen for alvor gik i gang i årene efter krigen.

– Den har udviklet sig i en uheldig retning. Kommunens byggerier er ikke lige kønne alle sammen, siger han.

En kiosk

Efter fire år i Glostrup valgte Aage Nielsen at åbne en kiosk på Hovedvejen 22.

– Det var et skur på 1,5 gange 1,5 meter, og han startede det uden lov og ret. I dag ville det have været ulovligt, men han fik bagefter lov, fortæller Vilhelm Nielsen.

Han startede selv som arbejdsdreng i kiosken og fik langsomt mere og mere ansvar, ligesom kiosken fik flere og flere varer på hylderne.

Allerede sommeren 1938 begyndte de at sælge is. I første omgang var det med isblokke og salt til køling, men senere fik de indlagt elektricitet.

– Den bedste dag i kiosken var i 1944, da de sprang Globus i luften. Der blev der solgt mange is. Det var en folkefest. Vi så det hele, fabrikken lå lige overfor. Den sprang op og faldt ned som murbrokker, fortæller han.

Globus producerede flydele til tyskerne og sabotagen af fabrikken var en af de største aktioner udført af modstandsbevægelsen, da omkring 100 mand deltog for at overmande vagterne og køre en lastbil med sprængstof ind i fabrikken.

Overtog kiosken

Efter krigen begyndte Vilhelm Nielsen langsomt at overtage mere ansvar fra sin far, og i 1960 overtog han kiosken helt. Aage Nielsen døde i 1960. Der var travlt i den lille kiosk.

– Der var noget at lave hver dag. Jeg kørte rundt på fabrikkerne i området og solgte aviser og cigaretter. Der var både lokale og udenbys folk, der kom forbi kiosken fast, husker han.

Omkring 1983, da Vilhelm Nielsen var 60 år gammel, begyndte den lokale købmand også at sælge blade og aviser, og så var det tid til at stoppe.

– Købmanden begyndte at handle med blade og aviser, så kunne jeg lige så godt stoppe med min kiosk og gå på efterløn. Det var skønt, jeg skulle ikke op om morgenen, jeg skulle ikke noget hele dagen, det var den bedste tid, husker Vilhelm Nielsen.

Gav kage til alle

Indtil foråret i år har Vilhelm Nielsen boet i en lejlighed alene.

Han er dog ofte kommet på Ældrecenter Dalvangen, hvor alle pensionister i kommunen kan komme i dagtimerne og købe et billigt måltid mad og bruge centerets andre tilbud.

I foråret blev det nødvendigt med en indlæggelse på en af Glostrup Kommunes midlertidige pladser, der også ligger på Ældrecenter Dalvangen, og kort før sommerferien kom så den gode nyhed, at Vilhelm Nielsen havde fået en permanent plejehjemsplads på Dalvangen.

Her har mange af de andre beboere genkendt Vilhelm.

– De siger ’det er godt du er kommet herned’ og ’Ih, hvor vi savner din kiosk’ og så taler vi om kiosken. Jeg har kendt mange mennesker og der er mange mennesker, der har kendt mig på grund af mit arbejde, siger han.

Da han endelig fik den plejehjemsplads han gerne ville have – sammen med en masse gamle bekendtskaber, skulle det derfor også fejres. Vilhelm Nielsen gav derfor kage til hele plejehjemmet.