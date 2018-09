Historier fra arkivet

Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

Af Mette Agner Clausen

14. september 1988

Køb og salg for åbne døre

Borgmester Poul Hansen: Københavns Amt forlanger 57 mio. kr.

vallensbæk. Glasnost er nået til Vallensbæk. Borgmester Poul Hansen (K) kunne ved byrådets spørgetid fortælle om købsforhandlinger med Københavns Amt. En åbenhed som hverken Gorbatjov eller nogen offentlig dansk myndighed før har præsteret.

Anledningen var en husstandsomdelt folder fra FO-Vallensbæk, som borgmesteren sagde, at han ikke vidste, hvem var. Det er Arbejdernes Fællesorganisation, og den stillede i folderen spørgsmålet:

”Finder de tre partier i kommunalbestyrelsen sagen om ungdomsboliger/lejeboliger/andelsboliger vigtig nok til at afholde et borgermøde, inden der træffes endelig beslutning i sagen om de sidste arealer i Vallensbæk?”.

De umiddelbare svar: Konservative: Nej. Socialdemokratiet og SF: Ja.

Poul Hansen fandt et borgermøde unødvendigt, blandt andet fordi brugen af arealerne er fastlagt i kommuneplanen. Amtet ejer 126.438 kvadratmeter i nordmarken, som kommunen ønsker at købe til formålet.

– Det er vurderet til 15.419.000 kr., hvilket i dag nok er lidt i overkanten. Men amtet forlangte på et møde 57 mio. kr. for det, oplyste borgmesteren.

Han mente ikke, at man kan købe jord hos en anden offentlig instans til over vurderingen. Poul Hansen fastslog, at amtet hermed forlangte 475 kr. pr. kvadratmeter for umodnet jord, som man normalt tager 190 kr. for. 450 kr. var ifølge Poul Hansen prisen, hvis den er modnet.

Det hedder i folderen, at ”salgsprisen er afhængig af, hvad kommunen vil benytte arealet til”.

– Her insinuerer I noget groft om vor amtsborgmester, Per Kaalund, svarede Poul Hansen. – I skal vide, at magtfordrejning og Per Kaalund er to forskellige ting.

New

9. september 1998Ingen avis10. september 2008Glostrups børn skaber selv aktiviteterne til børnekulturfestivalen torsdag sammen med professionelle kunstnereglostrup. 1.400 glade Glostrup-børn får en noget anderledes dag i børnehaven eller skolen, når de sammen indtager Egeparken torsdag den 11. september fra kl. 10. Festivalens aktiviteter er skabt af børnene selv, og det omfattende program med ca. 20 forskellige aktiviteter krydres med en række store kunstnernavne på fællesscenen.

Børnejazz

Det var egentlig lidt af en tilfældighed, at børnejazz­orkestret Djanzz begyndte at give koncerter for børn. Det begyndte med, at de iagttog de børn, der var med deres forældre til koncert.

Børnene var vilde med musikken, selvom de ikke forstod de engelske tekster, som de sang. Da musikerne selv fik børn, fik de for alvor øjnene op for det særlige børneunivers.

Kombineret med, at trioens Carl Quist Møller har skrevet fabler til børn udviklede det sig pludselig til egentlige børnesange og egentlige børnekoncerter. Og det er en gave at spille for børn er de tre musikere Sille Grønberg, Palle Windfeldt og Carl Quist Møller enige om.

Djanzz udgav deres første album for børn i 2002, og efterhånden er sangene fra ”Junglejazz” nærmest blevet ethvert barns eje. Musikken er en kombination af fabulerende tekstuniverser, melodiske sange og rytmiske akkompagnementer, der både taler til fantasien, tanken og danseglade fødder.

Djanzz spiller på Glostrup Børnekulturfestival kl. 11.

Kaj og Andreas legeonkel

Hvis man ikke kan få Kaj og Andrea til Glostrup, så må man jo nøjes med deres legeonkel Ole Kibsgaard, og det er faktisk mindst lige så godt.

Ole Kibsgaard har været legeonkel på DR for Kaj og Andrea siden 1997, og han har derudover en omfattende og alsidig karriere som musiker og fortæller.

Han kan fortælle historier, så ørene blafrer. Han kan synge sange, så alle må synge med, og han kan sandelig også trylle, så man tror det er løgn.

Ole Kibsgaard viser lidt af det hele på Glostrup Børnekulturfestival kl. 13.

Børnenes aktiviteter

Men Glostrup Børnekulturfestival er selvfølgelig ingenting uden børnenes egne aktiviteter. Og der er ikke mindre end 20 af slagsen i år. Der er skulptursand og forhindringsbane, sæbeboblebod og cirkus, smykkeblomst-bod og spejlkabinet. Bare for at nævne nogle af de mange opfindsomme aktiviteter.

Og derudover holder Glostrup Idrætspark en lang række udendørs aktiviteter fra det populære Åben Græs åbent hele dagen.

Vel mødt til Glostrup Børnekulturfestival. Læs mere på www.glostrupbib.dk

Kok