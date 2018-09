Hospitalet i Glostrup fyldte 60 år

Kong Frederik den 9. kigger her ud fra toppen af det dengang nye hospital. Foto: Per Pejstrup via Byhistorisk Hus

GLOSTRUP. På 60 år er hospitalet i Glostrup gået fra topmoderne amtssygehus med unikt og effektivt design til specialhospital med nybyggeri på vej

Af Jesper Ernst Henriksen