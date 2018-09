Jazzen er tilbage

På fredag besøger Storyville New Orleans Jazzband Brøndby Jazzklub i Kulturhuset Brønden. Foto: Pressefoto

BRØNDBY. På fredag er det igen blevet tid til jazz i Brøndby Jazzklub

Af Heiner Lützen Ank

Så er det blevet efterår, og dermed vender Brøndby Jazzklub tilbage med arrangementer i Kulturhuset Brønden.

Første arrangement er fredag d. 14. september, hvor Storyville New Orleans Jazzband kommer forbi, og spiller op til en hyggelig aften.

På smukkeste måde viderefører de den originale gamle New Orleans spillestil som nu alt for sjældent høres.

Orkestret blev dannet af erfarne New Orleans musikere i 1980 og har lige siden udviklet sin stil som er kendt for den typiske åbne kollektive improvisation, som giver både plads og luft til den enkelte musiker og det enkelte instrument.

Koncerten i Brøndby Jazzklub finder sted fredag den 14. september kl. 19.30 i Kulturhuset Brønden.