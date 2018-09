Mand dræbt på motorvej

Lørdag morgen blev en mand dræbt på Amagermotorvejen i Brøndby, da han forsøgte at hjælpe i forbindelse med et trafikuheld. Foto: presse-fotos.dk

BRØNDBY. En mand, der stoppede på Amagermotorvejen for at hjælpe en anden billist, blev lørdag morgen dræbt i et trafikuheld

Af Heiner Lützen Ank

En 26-årig mand blev dræbt lørdag morgen, da han stoppede op på Amagermotorvejen i Brøndby for at hjælpe til efter et solouheld.

Det skriver ekstrabladet.dk.

Ifølge ekstrabladet.dk stak chaufføren bag solouheldet af fra stedet i en bil, som han stjal fra en anden mand, der også var stoppet op for at hjælpe.

Flugtbilisten blev anholdt flere timer senere, men blev løsladt lørdag eftermiddag efter endt afhøring.

Forsøgte at undvige

Manden, der forulykkede, kunne selv forlade bilen og gik derefter over i nødsporet på den anden side af vejen uden at sætte en advarselstrekant op.

I nødsporet stoppede en mand for at hjælpe, men da to biler senere forsøgte at undgå det havarerede køretøj, kørte de sammen, hvorefter den ene af bilerne kørte ud i nødsporet og ramte sandsynligvis manden, der var stoppet for at hjælpe.

Da ligsynet først fandt sted mandag (i går, red.) er de nærmere omstændigheder ikke undersøgt til bunds ved Folkebladets deadline.