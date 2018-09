Mulighed for at påvirke ældrepolitikken

Der er valg til ældrerådet i Vallensbæk, og Poul Schmidt, formand for rådet, håber, der er nogen, der har lyst til at være med. Foto: Kim Matthäi Leland

VALLENSBÆK. Der skal vælges nye medlemmer til Ældrerådet i Vallensbæk, og nu kan interesserede melde sig

Af Heiner Lützen Ank

Ældrerådet i Vallensbæk rådgiver kommunen i sager, der har med ældre at gøre, og lige nu er der åbent for at man kan stille op som medlem.

– Vi har et fantastisk godt samarbejde med kommunen. Der bliver ikke lavet noget på ældreområdet, uden at vi bliver hørt først, og det er vi rigtig glade for, fortæller Poul Schmidt. Han har siddet i ældrerådet i fire år, de seneste to som formand.

– For eksempel har vi fået en plads i styregruppen, der skal tage beslutningerne omkring den nye svømmehal, der skal bygges i Vallensbæk. Dermed kan vi sikre os, at svømmehallen bliver indrettet på en ældrevenlig måde, siger Poul Schmidt.

Møder for borgerne

Rådet får også lov at give deres besyv med, når der for eksempel bliver lavet standarder for hjemmeplejen, eller når pengene fra ældremilliarden skal fordeles.

– Vi afholder også to borgermøder om året, hvor vi tager forskellige emner op. Det kan for eksempel være ældres tænder, øjensygdomme eller sund kost. Som medlem af ældrerådet kan man være med til at beslutte, hvad disse møder skal handle om, forklarer Poul Schmidt.

Fire pladser i spil

Fire af ældrerådets syv medlemmer er på valg denne gang.

Så hvis man bor i Vallensbæk og er 60 eller derover, er det nu, man har mulighed for at være med, enten som medlem eller suppleant.

På hjemmesiden www.vallensbaek.dk/aeldreraadet kan man læse mere om ældrerådet og om, hvordan man stiller op til valget.