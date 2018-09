Penge til Løkkekrogen

Vallensbæk Banko har for nylig støttet bofællesskabet Løkkekrogen med 10.000 kr. Her overrækker formand for Vallensbæk Banko, Lis Sakan (tv), det synlige bevis på donationen. Foto: Vallensbæk Banko

VALLENSBÆK. Vallensbæk Banko har netop støttet bofællesskabet Løkkekrogen med 10.000 kr.

Af Heiner Lützen Ank

Vallensbæk Banko startede atter sæsonen med at uddele en del af overskuddet til et humanitært eller socialt projekt.

I år faldt valget på bofællesskabet Løkkekrogen, som modtog 10.000 kr.

Et hjem for syv

Løkkekrogen er et bofællesskab med plads til syv borgere mellem 18 – 67 år med nedsat funktionsevne af varierende grad.

De har hver deres egen handicapvenlige bolig. Løkkekrogen yder socialpædagogisk samt sundhedsfaglig støtte til beboerne i bofællesskabet og støtter op omkring vedkommendes individuelle problemstillinger.

Der arbejder ti pædagoger og sosu’er på stedet.

Næste år fylder bofællesskabet 25 år.

Fest

Ifølge formanden for Vallensbæk Banko, Lis Sakran, er valget af Løkkenkrogen oplagt:

– Det er nogle dejlige og positive borgere, som bor i Løkkekrogen. De har fortjent lidt ekstra til hverdagen, og vi håber, at pengene bruges til fælles fornøjelse.

Pernille, som har boet på Løkkekrogen siden opførslen for 24 år siden, var glad for pengene, og da Per Alstrup spurgte, var hun ikke i tvivl:

– Fest eller også skal vi en tur til Lalandia.