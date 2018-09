Tilbage til gammel kopimaskine

Glostrup Bibliotek har fået en ny fotokopieringsmaskine, som kun tager imod dankort. Dette besværliggør det i høj grad for os, som hører til den ældre generation.

Vi skal afskrive dankortets 16 tal, tre eller fire tal om, hvornår kortet udløber, og så til sidst de sidste tre tal med oplysning om personlig underskrift.

Tidligere havde biblioteket en maskine, hvor man i mønter på forhånd betalte det beløb, som kopieringen kostede. Denne ordning var langt nemmere.

Som skatteborger i Glostrup synes jeg omgående, at vi skal vende tilbage til det gamle system.

Jeg er 100 procent overbevist om, at der er flere brugere, som har samme mening som undertegnede.

AfHelle Ratz, Chef økonomi, it & logistik, Glostrup bibliotek

Ja det er korrekt at Glostrup bibliotek har fået en ny kopimaskine. Den forrige maskine var så gammel, at der ikke findes reservedele længere, og den nye kopimaskine er meget mere tidssvarende i de ønsker vi har modtaget fra en del af vores brugere, bl.a. kan den også scanne og sende til mail.

Det er korrekt at den nye maskine ikke modtager mønter. Til gengæld kan man betale med kort og MobilePay. Enhver kan sætte sin MobilePay op, med valgfri kort. Det vil sige at man faktisk kan betale med mange forskellige kort.

Som mange andre digitaliserer Glostrup Kommune, hvor vi kan. Vi laver hele tiden tiltag der kan forbedre brugen i den selvbetjente åbningstid fra kl. 07-23 hver dag. Så nu er det også muligt at printe når vi ikke er her. Og jeg må sige at brugen er steget markant.

Det er naturligvis ærgerligt for os, at du finder det mere besværligt, men husk du altid kan få hjælp fra personalet i den betjente åbningstid.