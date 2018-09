To års fængsel for at snyde med moms

VALLENSBÆK. En Vallensbækvirksomhed har været involveret i en sag om momsbedrag. Manden bag virksomheden er blevet idømt to års fængsel

Af Heiner Lützen Ank

Retten i Glostrup idømte mandag den 3. september en 69-årig mand to års fængsel og udvisning af Danmark i 12 år.

Dommen er for groft moms- og skattesvig begået med udgangspunkt i mandens transport- og distributionsvirksomhed i Vallensbæk. Han blev samtidig idømt en tillægsbøde på 4.084.805 kr.

Kompliceret sag

Den 69-årige blev dømt for at have angivet for lidt i moms og for at have taget fradrag for en række fakturaer, som reelt var uden realitet.

Fakturaerne fremstod som om, virksomheden havde anvendt tre underleverandører til at køre for sig.

Fakturaerne var af både Skat, landsskatteretten og civilretten i Glostrup dømt til at være uden realitet, idet der blandt andet ikke var pengeoverførsler mellem virksomhederne eller overført pengebeløb mellem virksomhederne, der svarede til fakturabeløbene.

– Sagen har været længe undervejs, da den er blevet behandlet af en række instanser undervej, men jeg er ganske tilfreds med, at der nu er sat et foreløbigt og markant punktum, siger specialanklager Helene Yde Herborg.

Den 69-årige ankede dommen på stedet.