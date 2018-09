Tour de Vest i høj sol

Med til Tour de Vest var et hold af unge med hjertesygdomme. Foto: Hjerteforeningen

SPORT. Dette års Tour de Vest, blev afviklet i høj solskin og med over 800 deltagere til start ved Glostrup hallen

Af Jesper Ernst Henriksen

Sidste søndag, den 2. september, blev der kørt motionscykelløb, da Tour de Vest blev afviklet. Der var fantastisk stemning og godt humør, specielt på opløbsstrækningen på Stadionvej, hvor deltagerne på de tre distancer kom i mål.

Deltagerne havde valget mellem tre distancer, på henholdsvis 27, 68 og 118 km og der blev gået til den på dem alle tre. Der var depoter på ruterne og forplejning og mulighed for massage i mål­området.

Der var hård kamp om de tre første pladser, på alle tre distancer. Nr. 1, 2 og 3 i både dame og herre klassen fik alle en flot pokal og et gavekort fra Intersport i Glostrup Shoppingcenter. Resultatlisten kan ses på www.tourdevest.dk.

Borgmester John Engelhardt var til stede igen i år og sendte deltagerne afsted, dog uden selv at deltage, som han plejer. Det var flot at se så mange deltagere rulle afsted og han regner med at cykle med til næste år, hvor Tour de Vest afholdes søndag den 1. september 2019.

Inde på Tour de Vests hjemmeside, kan du også se alle billederne fra løbet.

Hjertesygdomme

Blandt deltagerne i årets Tour de Vest var fem unge mennesker med hjertesygdomme der stillede op til både 68 og 118 km. Alle er de en del af Børnehjertefondens cykelhold ’Styrkeprøven’, hvor de mødes fem gange om året og træner sammen.

Træningen på racercykel er med til at vise deltagerne, at de kan meget mere, end de selv tror, på trods af deres hjertesygdom.

På cykelholdet har deltagerne mere end cyklen til fælles. De har alle været igennem mange og store undersøgelser og operationer i hjertet, og de kender derfor alle til at have sygdom tæt inde på livet.

Denne specielle ballast giver deltagerne en stor forståelse for hinanden, hvilket er med til at skabe et helt særligt fællesskab.

Projektleder i Hjerteforeningen og ansvarlig for cykelholdet Rikke Morthorst oplever også et særligt bånd mellem deltagerne på tværs af køn og alder.

– Det er helt tydeligt, at deltagerne har en fælles forståelse for hinanden, og de er gode til at bakke hinanden op. Alle ved, at man kan have brug for en ekstra pause, eller at det kan være nødvendigt at dæmpe hastigheden, så man kan klare turen helt til mål. Det drejer sig ikke om at komme først, men derimod om at gennemføre, så man kan bevise primært over for sig selv, at man kan klare det, også når det går op ad bakke, hvilket er en læring, som man kan tage med og også bruge andre steder i livet, siger Rikke Morthorst.