Træning for alle der vil være med

Anne-Sofie Tang Bregnsholm har taget initiativ til fællestræning i Vallensbæk. Med fokus på at alle kan være med. Foto: Ingolf Mathiesen

VALLENSBÆK. Anne-Sofie Tang Bregnsholm har startet et gratis træningsfællesskab i Vallensbæk, hvor alle kan være med

Af Heiner Lützen Ank

– Familietræning er for alle, store som små, trænede som utrænede. Det er et frivilligt initiativ i eget regi, fordi jeg meget gerne selv vil træne i weekenden, men synes at det ofte koster for meget familietid, fortæller Anne-Sofie Tang Bregnsholm, der har boet i Vallensbæk siden 2010 og ved siden af familie og fuldtidsjob også er fitness-instruktør.

Skal passe ind

Da Anne-Sofie var på barsel for to år siden, stod hun for trilletræning for barslende forældre. Hendes nyeste koncepter hedder Træning Uden Børn og Familietræning.

Træningen foregår ved Vallensbæk Strand.

– Konceptet til Familietræning er, at man pakker børn, fodbolde, bedsteforældre, madpakker og penge til en is, og så trænes der derud af i en time på strandens legeplads. Nogle børn er med til træningen, andre leger sammen imens, forklarer Anne-Sofie Tang Bregnsholm.

Noget for alle

Det er ifølge Anne-Sofie Tang Bregnsholm vigtigt, at der både er udfordringer til den veltrænede og den utrænede.

– De veltrænede får jeg hurtigt spottet, og så får de nogle ekstra spurteture, ekstra hop eller ekstra armbøjninger og får ikke lov til at holde så mange pauser.

Og så tænker Anne-Sofie Tang Bregnsholm også på dem, der ikke har trænet så længe eller så meget.

– Jeg sørger altid for, at der er alternativer til dem, der ikke er vant til at træne – alle kan være med, og alle får deres sag for.

Den funktionelle træning i den fri natur krydres med såkaldte pulstoppe, hvor der tre til fire gange i løbet af timen løbes eller spurtes i to minutter.

– Hvis man hører til den gruppe, der ikke løber så meget, så er det powerwalk i stedet for. Alle kan især være med til den sidste øvelse, som er is og fælles leg på legepladsen på havnen”, siger Anne-Sofie.

Anne-Sofie Tang Bregnsholm offentliggør løbende træningstiderne i den private Facebook-gruppe Vallensbæk Portalen. Familietræningen ligger i weekenderne, typisk søndag formiddag, Træning Uden Børn ligger på hverdagsaftener efter puttetid.

Der er typisk mellem 25 og 45 deltagere til træningen.