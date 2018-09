Vallensbæk ansætter ny kommunaldirektør

Anette Laustsen er ny kommunaldirektør i Vallensbæk Kommune. Hun har siden 2015 været vicekommunaldirektør i kommunen. Foto: Vallensbæk Kommune

VALLENSBÆK. Vicekommunaldirektør Anette Laustsen er blevet forfremmet til kommunaldirektør i Vallensbæk Kommune

Af Heiner Lützen Ank

51-årige Anette Laustsen skal fra 1. september, sammen med den politiske ledelse, stå i spidsen for Vallensbæk Kommune og dens omkring 1.300 ansatte.

En enig kommunalbestyrelse har nemlig besluttet, at Anette Laustsen er Vallensbæk Kommunes nye kommunaldirektør. Det skete efter indstilling fra et enigt samtaleudvalg, der var bredt sammensat af medlemmerne af Økonomiudvalget samt ledelses- og medarbejderrepræsentanter.

Kender kommunen godt

Anette Laustsen har siden marts 2015 været vicekommunaldirektør i Vallensbæk Kommune, og før den tid var hun blandt andet økonomidirektør. Hun har solid erfaring indenfor økonomistyring, de store velfærdsområder og generel personaleledelse, og hun er vant til at arbejde i tæt parløb med kommunens politiske ledelse.

– Jeg er glad på kommunalbestyrelsens vegne og ser frem til at fortsætte det tætte samarbejde med vores nye kommunaldirektør. Anette kender organisationen, og hun repræsenterer de værdier, vi står for i Vallensbæk. Hun har flair for økonomi og drift, og hun er vellidt og respekteret af både kommunens medarbejdere og blandt politikerne. Og så er hun en kvinde med empati og gennemslagskraft, fortæller Henrik Rasmussen (K), borgmester.

Anette Laustsen har været ansat i kommunen siden 1999 og har en lang kommunal karriere bag sig. Privat er hun gift og har to voksne børn. I fritiden er hun blandt andet meget aktiv som bestyrelsesformand i håndboldklubben AJAX København.