Venstre og Dansk Folkeparti er ude af budgetforhandlingerne

GLOSTRUP. Venstre mener, de er blevet smidt ud af budgetforhandlingerne i Glostrup. Samarbejdsgruppen (S, SF, EL, K og Bylisten) svarer, at de ikke smider nogen ud, men prøver at lave budgetforhandlinger på en ny måde. Begge parter siger, de gerne vil tilbage til forhandlingsbordet

Af Jesper Ernst Henriksen

Torsdag i sidste uge blev det første møde mellem alle partier i Glostrup om det kommende budget afholdt. Det blev et kort møde. Allerede efter ti minutter sluttede mødet. Ifølge Venstre blev de smidt ud. Ifølge Samarbejdsgruppen valgte Venstre selv at gå.

Budgetforhandlingerne foregår på en anderledes måde i år, end de har gjort tidligere år. Samarbejdsgruppen har flertallet og havde derfor inviteret til forhandlingerne. Deres plan var, at alle kommunalbestyrelsens syv partier skulle komme med deres ønsker til et budget, og at de ud fra de ønsker ville lave et første budget, som partierne så kunne mødes til forhandlinger om.

– Vi indkalder ønsker fra alle partierne, også os fem i Samarbejdsgruppen og behov fra administrationen, og så fletter vi det hele sammen til et budgetforslag. Vi synes, det er en mere ærlig måde at gøre det på, fordi vi åbner op for, at partierne kan være med fra starten. Det er bedre, end at borgmesteren efterlader to til fire millioner, som de andre kan lege med, siger Lars Thomsen (Bylisten).

Han var sammen med Lisa Ward (S) og Palle Lautrup (SF) med til forhandlingerne, mens Dan Kornbek Christiansen (K) og Robert Sørensen (EL) var nødt til at passe deres private arbejde.

Vi skal kende rammerne

Borgmester John Engelhardt (V) undrer sig over den fremgang. Han mener ikke det giver mening for Venstre at fremlægge sine ønsker, hvis de ikke ved, hvad de skal forholde sig til.

– I mine 25 år i lokalpolitik har jeg aldrig mødt en så ringe evne og vilje til samarbejde og en så arrogant holdning til det at have magt. Det forpligter at have et flertal. Man må som minimum kunne fortælle i hovedtræk, hvad man vil. Venstre kan ikke blot stille forslag ud i den blå luft uden at kende noget som helst til sammenhængen med resten af budgettet, siger han.

I de foregående år har han kørt budgetforhandlingerne på en anden måde.

– Vi plejer at have et langt forløb, hvor vi mødes tre til fire gange. Sidste år var det endnu længere, siger han.

På det første møde plejer drøftelserne ifølge John Engelhardt at være på et overordnet plan.

– Det er typisk et møde, hvor man føler hinanden lidt på tænderne. Man fortæller, hvad det er for nogle områder, der kunne være interessante. Den, der har flertallet, har en pligt til at starte med at melde noget ud. Sådan har det altid været. I Folketinget er det regeringen, der kommer med finanslovsforslag, som de andre må forholde sig til, siger han.

Derfor mente han ikke, at han havde en reel chance for at komme med noget konstruktivt på mødet.

– Vi har selvfølgelig nogle ønsker. Men hvis vi ikke aner, hvilke rammer vi har, for eksempel hvad de tænker om skatten, om Bymidten og om 22 elever i klasserne, så er det svært. Vi ønsker ikke at komme med urealistiske forslag, vi ville kunne blive udstillet fuldstændigt. Når man er flertal, så har man et ansvar, det ansvar har de ikke taget på sig, siger han.

Da han ikke ønskede at komme med sine forslag og Samarbejdsgruppen ikke ønskede at fremlægge sine, var der ikke mere at tale om.

– Vi fik at vide, at hvis ikke i gør det her, så er der ikke mere at snakke om. Vi mente ikke, vi havde en reel mulighed for at komme med gode forslag.

DF er også ude

Dansk Folkeparti har samme opfattelse af forhandlingerne som Venstre. De mener, de var indkaldt til at møde, ikke en forhandling, og mødte derfor ikke op.

– Lars Thomsen har på vegne af Samarbejdsgruppen indkaldt Dansk Folkeparti til møde vedrørende budgettet for 2019. Det havde da været så smukt, hvis han havde indbudt Dansk Folkeparti til forhandling om budget 2019 og havde vedlagt et oplæg til forhandling. På det mangelfulde grundlag fandt vi det ikke seriøst at efterkomme hans ”indkaldelse” til et møde på blot 45 minutter torsdag. Vi har nu hørt om Venstres berømte ti minutter, og det overrasker os egentlig ikke. Så vi forventer os sådan set ikke mere i denne sammenhæng fra flertalsgruppen, der allerede har lagt en krystalklar diktatorisk linje med Lars Thomsen ved styreåren, siger Flemming Ørhem.

En anderledes proces

Lisa Ward, der var med til mødet for Socialdemokratiet, mener ligesom Lars Thomsen, at den nye fremgangsmåde er bedre.

– Jeg kunne ikke drømme om at smide folk ud. Venstre er selv gået. De var ikke tilfredse med den proces, de var indbudt til. Man havde lagt sig fast på, at den måde man selv gør det på, var den rigtige. Vi har valgt at gøre det på en anden måde. På en måde, hvor det reelt er muligt at skubbe til budgettet. I stedet for en lukket proces, har vi forsøgt at have en åben proces, siger hun.

Hun fortæller om de forhandlinger de seneste år, hvor Socialdemokratiet har siddet i opposition:

– Det, jeg har oplevet at være inviteret til, det har været et budget, der var lagt næsten færdig. Det synes jeg ikke er ok. Det har betydet, at der har været meget få steder, hvor man har kunnet skubbe til budgettet. Jeg synes, der skal være plads til at skubbe til budgettet, når man indgår i forhandlinger. Den oplevelse vi har haft, er at Dansk Folkeparti og Venstre har holdt deres møder, og så har der været nogle få åbninger. Der kan være 100 punkter i et budget, hvor vi er enige om 80. Der, hvor man er uenige, har det været svært at skubbe. Sidste år var der ganske lidt at skubbe til, men vi valgte alligevel at gå i forlig, siger hun.

Når Samarbejdsgruppen ikke vil fremlægge et forslag, er det simpelthen fordi der ikke er et færdigt forslag endnu.

– Det handler ikke om, at vi ikke vil fremlægge vores tanker. Vi er kommet meget sent i gang, vi har kun haft siden 23. august med de nuværende udvalgsformænd. Vi har ikke lagt os fast på noget i budgettet endnu. Vi ville gerne have en tidlig start og nogle tidlige input i forhandlingerne. Hvis vi laver en forhandling, så skal der også være tale om en reel forhandling, siger hun.

Tilbage til bordet

Samarbejdsgruppen har planlagt, at de i dag, tirsdag, skal sidde sammen på rådhuset, hvor de har adgang til administrationen, hvis der er spørgsmål, for at arbejde på budgettet. Her er John Engelhardt velkommen til at deltage.

– Hele Samarbejdsgruppen har taget fri tirsdag, for at arbejde på budgettet. Borgmesteren er velkommen til at kigge forbi. Venstre er et parti på lige fod med alle andre. Det var dem, der rejste sig og gik. Hvis man forlader festen, er man også den, der skal komme og banke på igen, siger Lars Thomsen.

Han opfordrer dog borgmesteren til at komme tilbage tidligt i processen.

– Venstre kan altid komme tilbage. Det er klart, at man får mere indflydelse, når man er med fra starten. Mange ting er afhængig af hinanden. Vi har også givet håndslag på, at vi vil overholde driftsrammen, siger Lars Thomsen.

John Engelhardt vil også gerne tilbage til forhandlingsbordet.

– Jeg tænker måske det nye røde flertal skulle finde et andet navn end lige Samarbejdsgruppen. Men det nytter jo ikke at sætte sig hen i et hjørne, så hvis flertallet kommer på andre tanker, er vi selvfølgelig til rådighed helt frem til mållinjen i oktober måned, siger han.