Persondatapolitik for www.folkebladet.dk

Formål:

Formålet med persondatapolitiken er at forklare hvordan vi indsamler og anvender persondata når du besøger www.folkebladet.dk.

Databehandler:

Folkebladet for Glostrup og Vestegnen A/S

Glostrup Torv 6

2600 Glostrup

CVR-nummer: 51537718

Persondata:

Folkebladet indsamler kun den data du selv sender til os. Det kan f.eks. være:

Navn

Adresse

Telefonnummer

Emailadresse

Fotos

Og bliver indsamlet når du f.eks

Indsender læserbreve

Deltager i konkurrencer

Deltager i undersøgelser

Indsender fotos/historier og lignende

Annoncerer på folkebladet.dk og i Folkebladet.

Vi videregiver ikke dine informationer til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt har givet samtykke til det.

Folkebladets hjemmeside er tilmeldt Datatilsynet som en offentlig tilgængelig informationsdatabase og er omfattet af bestemmelserne i lov om massemediers informationsdatabaser. Det betyder at behandling af de personoplysninger, som er offentligt tilgængelige på www.folkebladet.dk er undtaget fra databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens bestemmelser.

Ligeledes er Folkebladets behandling af personoplysninger som udelukkende finder sted i journalistisk øjemed, også i et vidt omfang undtaget af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens bestemmelser.

Opbevaring af dine personoplysninger:

VI opbevarer dine personoplysninger, så længe det er relevant i forhold til det formål de er indhentet dog max 12 måneder. Herefter vil de blive slettet.

Dine rettigheder:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet informationer om dig

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse i mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger – eller tilgå allerede lagrede oplysninger – på brugerens pc, smartphone eller tablet, med det formål at indhente data om brugeren.

Når du klikker rundt på www.folkebladet.dk og vores undersites, registrerer din computer oplysninger om din færden i et digitalt fodspor. Disse oplysninger gemmer din browser i en tekstfil, der kaldes en cookie.

Disse cookies gør det muligt for folkebladet.dk at genkende din computer, når du senere besøger folkebladet.dk.

En cookie kan indeholde tekst, tal eller en dato.

Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

folkebladet.dk bruger informationerne fra cookies til at forbedre og udvikle websitet.

Sådan kan du slette eller undgå cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder. Levetiden kan variere. Nogle cookies forsvinder, når du lukker browservinduet, andre bliver gemt i typisk 12 eller 24 måneder.

Cookies fornyes efter hvert besøg.

Eftersom en cookie befinder sig hos dig, er det altid muligt for dig at se og slette cookies. Det gør du i dine browserindstillinger.

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem.

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Sådan bruger vi cookies

folkebladet.dk bruger cookies til at:

– indsamle statistik over hvor mange brugere, vi har

– følge vores brugeres adfærd

Det gør vi for at:

– udvikle og tilpasse indholdet på folkebladet.dk

– tilstræbe at du får vist de annoncer, der er mest relevant for dig

Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

Målingen overholder al lovgivning på området.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

E-avis

Folkebladets e-avis-produkter udbydes i samarbejde med:

Visiolink, Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J.

Ved brug af e-aviser indsamles der v.h.a. cookies oplysninger omkring brugerens adfærd, læsetid, sidevisninger og hvilke enheder der læses fra. Disse oplysninger bruges alene til at optimerer e-avisernes funktionalitet og er ikke personligt identificerbare.

Din accept

Du accepterer vores brug af cookies, når du bevæger dig rundt på folkebladet.dk og vores tilhørende undersites.

Du er altid velkommen til at kontakte folkebladet.dk, hvis du har spørgsmål om vores brug af cookies.

Du kan kontakte os på: folkebladet@folkebladet.dk.

Opdatering af privatlivs- og cookiepolitik

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret” nederst på siden.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Opdateret sidste gang: Torsdag den 5.september kl. 12.30