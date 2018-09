75-årige fejret med god underholdning

Jytte Abildstrøm underholdt de 75-årige. Foto: Jesper Ernst Henriksen

BRØNDBY. Tirsdag fejrede Brøndby Kommune alle 75-års fødselarer med underholdning af tv-lægen Peter Qvortrup Geisling, Jytte Abildstrøm og Peter Mygind

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag eftermiddag havde over 100 cirka 75-årige fra Brøndby en hyggelig eftermiddag, da der i Møllesalen var fest for dem.

Tv-lægen Peter Qvortrup Geisling startede med et meget underholdende foredrag om alt det, vi kan dø af, en masse anekdoter fra arbejdet som tv-læge og ikke mindst om alt det, der holder os i live. Sørg for at komme ud og vær aktive, var budskabet.

Efter det var der en længere pause, og det var faktisk her, formålet med dagen for alvor blev udfoldet. Ved hele den ene væg i Møllesalen var der nemlig opstillet borde, hvor deltagerne i festen kunne møde kommunens forskellige tilbud til de ældre. Her kunne de foreksempel få at vide, hvilke muligheder de har for at få hjælpemidler eller de kunne høre mere om fritidstilbud til de ældre.

– Tidligere var det sådan, at når ældre blev 70, så skulle de have besøg fra kommunen. Det blev så ændret til 75 og vi fik mulighed for at lave et fælles arrangement som et alternativ til at få besøg. Med det her arrangement kan vi præsentere en bredere vifte af tilbud til borgerne, end vi ville kunne, hvis der bare kom en medarbejder hjem til hver af de 75-årige. Her kan de også møde de medarbejdere, der arbejder på områderne. De kan gå til hestens egen mund og få historien, det bliver den kun bedre af, siger Per Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

God underholdning

Efter pausen var Jytte Abild­strøm hyret til at komme og holde foredrag. Hun havde taget sin yngste søn med, Peter Mygind, og de to fortalte om deres liv og hvad de laver. Peter Mygind sluttede af med noget af den samme opfordring, som Peter Qvortrup Geisling var kommet med. Mygind sagde nemlig, at han forsøger at lave så meget frivilligt arbejde som muligt, men at frivilligt arbejde jo har den ulempe, at man ikke bliver betalt for det, og der jo stadig er en husleje, der skal betales. Så han sluttede af med at opfordre de 75-årige til at engagere sig i det frivillige arbejde, som de kan overskue.

Samlet set var Per Jensen rigtig glad for eftermiddagen og underholdningen.

– Jeg synes, det går rigtig godt. Her er en god stemning og rigtig mange mennesker. Vi har ændret lidt på konceptet i forhold til sidste år, og jeg synes, det er blevet bedre, det er dejligt at se, at vi flytter os. Skal vi have folk af huse, så skal der være noget at komme efter ud over information fra kommunen. Jeg synes vi har fundet nogle gode oplægsholdere, der har noget på hjerte, siger han.