Åbent Byhistorisk Hus

GLOSTRUP. Slægtshistorisk Forening for Vestegnen og Glostrup Arkiv afholder to åbent hus arrangementer den 2. oktober og den 6. november

Af Jesper Ernst Henriksen

Den lokale forening Slægtshistorisk Forening for Vestegnen (SFV) har cirka 100 medlemmer, som mødes hver tirsdag i vinterhalvåret.

– Da Byhistorisk Hus stod færdigt sidste år, fik vi tilbud om at holde vores møder der, og det takkede vi med glæde ja til. Vi har stor glæde af de inspirerende omgivelser, og et hurtigt internet. Tidligere skulle man jo på Rigsarkivet eller Landsarkivet og kigge i de gamle optegnelser. Men meget er nu scannet og lagt på nettet, og der kommer hele tiden mere, fortæller SFV’s formand Yrsa Holm Kristensen.

Foreningen inviterer derfor til to åbent hus arrangementer, hvor man kan lære mere om, hvad der er tilgængeligt via arkiverne.

– Dette materiale, samt erfaringer fra vores medlemmer vil vi gerne fortælle om i en bredere kreds, så derfor holder vi åbent hus sammen med Glostrup Arkiv i vore fælles lokaler i Byhistorisk Hus. Har I data om f.eks. jeres bedste- eller oldeforældre, så tag det med og lad os se, hvad vi kan finde og få en snak om, hvordan I selv kan komme videre. Der kan komme spændende, men også uventede oplysninger for dagen. Man skal naturligvis være parat til at acceptere det man finder, ellers skal man ikke gå i gang. Det kan være, at man finder ud af, at der er født et uægte barn, eller at en forfader er dømt for forbrydelser, slutter Yrsa Holm Kristensen.

Glostrup Arkiv har gode muligheder for at hjælpe, hvis man har historisk tilknytning til Glostrup. Arkivet har for eksempel en billed-database på omkring 100.000 billeder og en stor samling af blandt andet effekter, dokumenter og gamle bykort.

Åbent hus

Åbent hus-arrangementerne afholdes tirsdag den 2. oktober og tirsdag den 6. november, begge dage fra kl. 13.00 til kl. 16.00 i Byhistorisk Hus, Hovedvejen 134