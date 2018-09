Ældreindsatsen blev vist frem for ministeren

Ældreminister Thyra Frank (LA) har netop besøgt Vallensbæk Kommune for at se på kommunens indsats for ældre.

Af Heiner Lützen Ank

– Vi ser de ældre som en ressource, sagde Henrik Rasmussen (K), borgmester, da han mandag tog imod ældreminister Thyra Frank på Højstruphave, der både huser et daghjem for et demente og plejeboliger.

Henrik Rasmussen sagde, at det ikke gør noget, at der bliver flere ældre, så længe de holder sig raske og friske. Det vigtige er, at der så er ressourcer til at hjælpe borgerne, når de får brug for det.

Smagsprøver på indsats

Thyra Frank (LA), ældreminister fik dernæst en eksempler på, hvad kommunen gør for de ældre borgere.

Thyra Frank fik blandt andet lejlighed til at høre et par sange fremført af KOL-koret, et kor for borgere med nedsat lungekapacitet.

Derefter hørte Thyra Frank om Café Husk, et tilbud, der understøtter borgere med hukommelsessvækkelse eller demens og deres pårørende.

Henrik Rasmussen fortalte desuden om den kommende svømmehal, der får gode faciliteter for ældre; om de planlagte ældreboliger ved Pilehavehus og om kommunens fokus på det gode måltid, hvor man gennem hjemmelavet mad og spisefællesskaber bidrager til det gode liv for borgerne.

Besøget foregik i Højstruphaves daghjem for demente borgere. Et tilbud, der, ikke har venteliste, hvilket ministeren var imponeret over.

Endelig fik Thyra Frank præsenteret Cykling uden alder, en ordning, hvor frivillige kører cykelture med gangbesværede borgere i særlige el-rickshaw-cykler.