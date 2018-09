Dansede minderne frem

Erindringsdansen ved huskedagen torsdag greb om sig og flere af de forbipasserende dansede med. Foto: Heiner Lützen Ank

GLOSTRUP. I sidste uge var det Alzheimerdag. Det markerede de tre ældrecentre i Glostrup ved at danse erindringsdans i Glostrup Shoppingcenter

Af Heiner Lützen Ank

På sådan en almindelig torsdag formiddag er det et bredt udsnit af den danske befolkning, der passerer igennem Glostrup Shoppingcenter. Der er pensionister, der mødes for at drikke en kop kaffe sammen. Der er mænd i arbejdstøj, der skal købe frokost. Og der er mødre på barsel, der trænger til at komme ud og tale med andre.

Men på denne torsdag, torsdag i sidste uge, er der alligevel en gruppe, der skiller sig ud.

For i den store midtergang, mellem tøjstativer og bænke, hvor folk holder hvil, danser en gruppe mennesker rundt.

Både parvis og i mindre grupper. Andre fra den samme gruppe sidder på stole og kigger på.

Torsdag i sidste uge markerede de tre ældrecentre i Glostrup Alzheimerdagen, eller Huskedagen, som den også bliver kaldt, og de dansende er enten beboere på et af ældrecentrene eller medarbejder.

Gør det sammen

At Huskedagen bliver markeret med dans, er der flere grunde til, fortæller Kirsten Klausen, leder af aktiviteten på Dalvangen.

– Dans er et godt redskab til at vække minder, hvis man har svært ved at huske, og så er det noget, alle kan være med til.

At man danser i par og små grupper er ikke tilfældigt, fortæller Kirsten Klausen.

– Et vigtigt element i dansen er berøring. Det er godt for mennesker, der har demens og så skaber berøring også samhørighed. Man kan mærke, at man er fælles om noget.

Når andre glemmer

Ifølge Anni Sønderup, demenskonsulent i Glostrup Kommune, er det ikke tilfældigt, at netop Glostrup Shoppingcenter er blevet valgt som dansested.

– Vi håber, vi på denne måde kan sætte fokus på en sygdom som fylder meget og ved at gøre det her, hvor der er mange til stede, håber vi at nå langt ud med budskabet om, at det er vigtigt at huske dem, der glemmer.