Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 37

Af Heiner Lützen Ank

Udsat for vold

GLOSTRUP. En politipatrulje blev onsdag den 12. september kl. 00.35 sendt til en anmeldelse om vold i Glostrup. Ifølge anmeldelsen blev en 32-årig mand slået i hovedet med en hammer og sparket på brystet af 3 ukendte gerningsmænd, der ville have manden til at sælge narko for dem. Manden blev kørt på skadestuen og er uden for livsfare. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Torsdag den 13. september kl. 00.08 kørte en politipatrulje ud til en anmeldelse om narkokørsel på Brøndbyøstervej i Brøndby. Politiet skønnede en 32-årig mand narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel. Manden blev anbragt i Vestre Fængsel, da han desuden var efterlyst i en fogedretssag. Han erkender begge forhold.