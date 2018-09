Uddrag fra døgnrapporten fra Københavns Vestegns Politi uge 37 og 38

Af Mette Agner Clausen

Sigtet for overtrædelse af færdselsloven

BRØNDBY. En politipatrulje blev lørdag den 15. september klokken 16.20 sendt til et færdselsuheld i krydset ved Dyringparken i Brøndby. En 52-årig mandlig bilist var blevet påkørt bagfra af en 22-årig mandlig bilist. Den 22-årige flygtede fra stedet, hvorfor den 52-årige fulgte efter. Det lykkedes ham at få registreringsnummer på den 22-åriges bil, idet han holdt parkeret på Guldborgvej i Brøndby. Den 22-årige mand blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven telefonisk af politiet.

Udsat for tyveri

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri sket søndag den 16. september mellem klokken 16 og 17 på Banegårdspladsen i Glostrup. En 24-årig kvinde købte rejsetid på sit rejsekort, hvorefter hun opdagede, at hendes pung med kreditkort, kontanter og personlige effekter var væk.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

En politipatrulje rykkede mandag den 17. september klokken 00.28 ud til et indbrud i et beboerhus på Brøndby Nord Vej. Ved ankomst opdagede betjentene, at en person forsøgte at bryde et vindue op. Personen forsøgte at flygte, men blev tilbageholdt af politiet. Det viste sig at være en 38-årig mand, som blev sigtet og anholdt for forsøg på indbrud. Han nægter.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sort personbil af mærket Mercedes-Benz på Ørnebjergvej mandag den 17. september mellem klokken 00 og klokken 09.50. En rude var knust og flere solbriller var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.En politipatrulje standsede mandag den 17. september klokken 20.21 en 23-årig mandlig bilist på Jyllingevej i Glostrup. Politiet skønnede ham narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet for narkokørsel. Manden blev desuden sigtet for kørsel uden førerret. Han erkender at have kørt i frakendelsestiden, men nægter narkokørsel.Mandag den 17. september klokken 14 modtog Københavns Vestegns Politi en anmeldelse om et tyveri sket i Glostrup Shoppingcenter. En 55-årig kvinde fik stjålet sin sorte skuldertaske indeholdende blandt andet pung, kontanter, personlige effekter og kreditkort fra sin indkøbsvogn. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.Onsdag den 19. september klokken 16:25 rykkede en politipatrulje ud til en anmeldelse om et færdselsuheld på Vallensbækvej i Vallensbæk. En 41-årig mandlig bilist blev påkørt i et kryds, da han skulle svinge til venstre, idet han ikke overholdte sin vigepligt, hvorfor der skete et sammenstød. Begge bilister kom ikke til skade og manden blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven. Han erkender.