Droppede sejrsfest

William Wulf klarer sig godt i Sverige. Foto: Benedikte Dahl Wulf

SPORT. William Wulf fra Børnens Gokart Klub (BGK) er en travl herrer. Så travl, at han måtte få en holdkammerat til at hente en stor pokal til en sejrsfest i Sverige

Af Jesper Ernst Henriksen

BGK’eren William Wulf vandt samlet SKcc (Sydsvenskans Kart Champion Cup) 2018 i OK Junior klassen foran 88 kørere fra forskellige lande, heraf 11 danske kørere. Det var i alt otte afdelinger, hvor BGK’eren William Wulf førte serien fra den 1. afdeling tilbage i medio april 2018.

William Wulf kunne desværre ikke være tilstedet i Helsingborg i aften for at modtage sin 1. plads pokal, da William Wulf var i Genk i Belgium for at deltage i den sidste afdeling af CIK FIA Academy Trophy 2018, hvor William Wulf repræsenterer Danmark, men WIlliam Wulfs teamkammerat har sikret pokalen og den er på vej til Danmark.

I Sverige er der også en anden gokart-konkurrence, der hedder Swedish Kart League (SKL). Her blev finalen kørt i Göteborg den 1. september.

Også her gik det godt for William Wulf, der forsvarede sin 3. plads samlet i OK Junior-klassen ved at køre en 3. plads hjem i finalen.