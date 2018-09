Finn er bedre end sin alder i golf

Finn Høj brugte for nylig blot 73 slag på banen i Brøndby Golfklub. Dermed opnåede han et såkaldt age shooter, der er lidt af en sjældenhed. Foto: Brøndby Golfklub

SPORT. Finn Høj fra Brøndby Golfklub gik klubbens huller et slag under hans alder, og det sker ikke hver dag

Af Heiner Lützen Ank

74-årige Finn Høj fra Brøndby Golfklub præsterede for nylig det utrolige, at han gik banen rundt i 73 slag, altså et slag mindre end sin alder.

Et fænomen som kaldes age shooter, og som altså kræver, at man bruger samme antal slag, eller færre end sin alder.

De bare 73 slag blev slået i forbindelse med Brøndby Golfklubs årlige mesterskaber for klubbens bedste spillere, og samlet set endte Finn Høj på en tredjeplads, kun overgået af klubbens golftræner og en tidligere professionel.

En præstation Finn Høj var ganske tilfreds med.

– Jeg kunne sikkert repræsentere Danmark på landsholdet for min aldersklasse, men det har jeg simpelthen ikke tid til.