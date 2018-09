Flugtbil i Vallensbæk

En bil involveret i et skyderi i Ishøj blev lørdag aften stoppet i Vallensbæk på Stationstorvet. Foto: presse-fotos.dk

VALLENSBÆK. Lørdag var der skyderi i Ishøj. En involveret bil endte i Vallensbæk

Af Heiner Lützen Ank

Lørdag aften blev to mænd påskudt Ishøj, men det var først da nåede til Vallensbæk, at de blev stoppet af politiet.

Ifølge politiet befandt de to personer i bilen ikke i en kritisk tilstand bagefter.