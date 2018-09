Fødselsdagssang og sjove aktiviteter til Mosens Dag

Der var masser af aktivitet i Vallensbæk Mose i weekenden. Foto: Nicky Persson

VALLENSBÆK. Søndagens dejlige sensommervejr lokkede over 1.000 mennesker til Vallensbæk Mose, hvor der blandt andet blev holdt fødselsdagsfest for trækæmpen Tilde. Mosens Dag markerede samtidig starten på Vestegnens Kulturuge i Vallensbæk

Af Jesper Ernst Henriksen

Og de gik ikke forgæves – dagen bød på en masse spændende tilbud og aktiviteter for både børn og voksne.

Jan Høgskilde, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk, bød alle velkomne i solskinnet, og så kunne løbeklubben ALOTs motionsløb skydes i gang.

Herefter åbnede de mange boder. Børnene kunne lave deres egen fuglekasse sammen med Danmarks Naturfredningsforening, og lige ved siden af kunne de lave gevirsmykker sammen med Bækkehusets naturkonsulent.

Seniorhuset Korsagergård inviterede til snapsesmagning og kunsthåndværk, og i teltet med Vallensbæks Kunstnergruppe kunne man være med til at male et farvestrålende fællesmaleri. Madborgerskabs sanseværksted var populært – her kunne man udfordre sin smags- og følesans, og hos Vallensbæk Modelskibsklub kunne man både se deres flotte udstilling og sejle med deres modelskibe.

Hofor havde opstillet en vandforhindringsbane, og her kunne man bl.a. blive bevidst om, hvordan man passer på vores vandresurser, og Vallensbæk Kommune oplyste gæsterne om de mange gode sundhedstilbud, de har på hylden.

Nede ved søbredden var der mulighed for at låne en kano og nyde den smukke natur fra vandet, og der blev fisket inde fra bredden.

Musikanlægget blev tændt, og så kom folk i alle aldre ud på plænen, hvor der blev undervist i zumba. Igen i år stod børnene i kø til Ridecentrets ponyridning, og der var også en spændende opvisning i, hvordan to fårehunde kan styre en hel fåreflok.

Dagens store tilløbsstykke var fejringen af træskulpturen Lille Tildes fødselsdag. Den store kæmpe, som kunstneren Thomas Dambo skabte for to år siden, bød på kage, juice og sang, og minsandten om den ikke også var i stand til at snakke med børnene med sin rare dybe stemme. Der var pyntet op med flag og balloner og der var ca. 200 gæster til fødselsdagen.

Duften af grillede pølser og kalvesteg på pladsen fristede de mange gæster. Det var Vallensbæk Moses medarbejdere, som havde tændt for grillen, og de havde godt gang i serveringen af både mad og drikke.

Alt i alt var Mosens Dag igen en dejlig dag i naturen for hele familien.