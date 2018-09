Fredag fuld af fest

Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Fredag summede området omkring Vallensbæk Borger- og Kulturhus af fest. For denne fredag var nemlig festligere alle andre fredage

Af Heiner Lützen Ank

Lyskunstværk, laterneshow, bogjagt, terningkast Mika og Tobias, Randi og Magnus Gislason, Sebastian Klein, Zebragruppen, Vallensbæk Musikskole, stomp, fyrværkeri, frivillighed på skoleskemaet og Back to Back.

Det er et lille udvalg af de mange forskellige programpunkter der var at finde ved fredagens Festlige Fredag i Vallensbæk.

En dag, der ifølge Henrik Rasmussen (K), borgmester, er tænkt som en hyldest til frivilligheden og mangfoldigheden.

– De frivillige gør en kæmpe indsats i hverdagen, og så vil vi gerne introducere de unge til frivillighedssamfundet. Det er kernen i hele vores velfærdssamfund. Det forsøger vi så at forene med en fest, hvor vi inviterer foreningerne, de unge og alle borgere i byen til en fest med et meget bredt program.

Netop de unge har i dagene op til Festlig Fredag haft fokus på frivillighed. Således har der stået frivillighed på skoleskemaet hos 8. klasserne på alle tre skoler, og det hele kulminerede med en prisoverrækkelse på Festlig Fredag. Her løb en gruppe fra Egholmskolen med prisen for bedste ide.

Noget der blandt andet glædede Isabella Toft fra 8.v på Eghomsskolen

– Det er mega fedt. Jeg er vildt glad. Vores idé er at lave et valgfag, hvor man kommer hen på et plejehjem og besøger ældre mennesker, så de ikke føler sig så ensomme. Noget de unge også lærer noget af.

Godt samarbejde

Frivillighed og foreninger er et bærende element i Festlig Fredag, og en af de foreninger, der stiller op og er med, er Vallensbæk Modelskibsklub.

– Når kommunen holder sådan et arrangement, så stiller vi gerne op og viser, hvad vi laver, fortalte Bjørn Christiansen fra Vallensbæk Modelskibsklub.

Den samme holdning fandt man hos Ældre Sagen.

– Vi har et utrolig godt samarbejde med kommunen, så selvfølgelig er vi med, for blandt andet at fortælle om vores projekt læsetanter, sagde Inge Mauritzen fra Ældre Sagen.

Lys over bro

Det omfattende program var fyldt med store og små punkter, men et indslag stak alligevel ud, nemlig indvielsen af det nye kunstværk Gænger, der kan ses på cykel- og fodgængerbroen hen over Søndre Ringvej.

Et kunstværk lyskunster Mogens Jacobsen har lavet, og som første gang blev tændt fredag aften.

– Det er gået stærkt til sidst. Vi har ikke haft tid til at afprøve og finjustere, så det må vi gøre bagefter, fortalte en lettet Mogens Jacobsen, efter at det 14,5 meter høje kunstværk, der består af lysende kurver, var blevet indviet.

Den musikalske underholdning stod blandt andet det lokale operapar Randi og Magnus Gislason samt ungdomsmusikerne Mika og Tobias for.

Inden et stort fyrværkeri bragede over Vallensbæk- og Borgerhus lukkede Back to Back som de sidste musikere den store scene.