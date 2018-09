Gode resultater i regnvejr

SPORT. 4. afdeling af Sjællandsmesterskabet gav gode resultater for Børnenes Gokart Klub

Af Jesper Ernst Henriksen

Regnen væltede ned over Roskilde Racing Center lørdag den 25. august 2018, da finalerne over fem SM-klasser skulle begynde, men dygtige BGK’erne kunne mestre kørsel i regnvejret.

Børnenes Gokart Klub (BGK) fra Brøndby deltog i tre klasser: Cadett Mini med syv kørere, Cadett Junior med tre kørere og KZ2 med en kører og BGK’erne kom på podiet i alle tre deltagende klasser.

I Cadett Mini kørte William Willaume Li Andreasen en 3. plads i hus.

I Cadett Junior blev Jonathan Weywadt nummer to i finalen og i KZ2 kørte Emil Daniel Holm Lassen sig til en 3. plads på trods af 10 sekunders straf på grund af en trykket snude.