Gravfund vs parkeringspladser

Den 12. september ses på Glostrup kommunalbestyrelses dagsorden et punkt til behandling vedrørende placering/tilbygning til Byhistorisk Hus, idet der ønskes udstillet et gravfund fundet i Hvissinge i 2016.

Gravfundet er af Kroppedal Museum tilbudt Glostrup Kommune som låneudstilling.

Glostrup Kommune er bundet af egne lokalplaner i forbindelse med etablering af parkeringspladser til den eventuel nye udstillingsbygning, idet blandt andet etablering af parkeringspladser i Præstegårdshaven er inde i billedet.

Først og fremmest er der jo håbløse parkeringsforhold i området omkring Østervej, men at man nu vil tænke på at anlægge parkeringspladser i Præstegårdshaven med tilkørsel fra Skolevej er fuldstændig meningsløst og må være en spøg.

Hvad vil man gøre, når den nye Sognegård skal bygges? Skal hele Præstegårdshaven så være parkeringsplads?

Skal man absolut have en udstilling af et sådant gravfund i Glostrup med så store vanskeligheder, som dette indebærer?

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Dan Kornbek Christiansen og udvalget har dog fornuftigt sagt nej til parkeringspladser i Præstegårdshaven. Tak for det og lad os også fremover nyde et af de få åndehuller i Glostrup.

AfDan Kornbek Christiansen, (C) Formand for Kultur- og fritidsudvalget.

Ove Spindler skriver, at han er betænkelig og bekymret ved, at en udstilling af “Hvissingepigen” kan medføre kaos i forbindelse med den daglige trafik og parkering i og ved Østervej og ved Glostrup kirke.

Jeg er meget enig med ham i denne sag. Det bliver ikke med de konservatives støtte, at der kommer endnu mere biltrafik igennem området. Vi ønsker ikke, at etablere flere P-pladser der, og da slet ikke i Præstegårdshaven.

Vi konservative i Glostrup er et grønt og miljøvenligt parti, og vi vil ikke ødelægge vores fine anlæg ved Præstegården ved at etablere P-pladser i 2/3 af haven for, at kunne udstille “Hvissingepigen” i en kort eller lidt længere periode.

At udstille “Hvissingepigen” vil minimum koste 2,8 mio. kr. Der er en masse krav, regler og forudsætninger der skal være opfyldt og så er der jo udgifterne til den løbende drift. “Hvissingepigen” er kun midlertidig til låns, hun tilhøre Nationalmuseet, de låner hende ud til Kroppedal museum, som så låner hende ud til os, i en tidsbegrænset periode.

Udover at skulle etablere P-pladser i præstegårdshaven så har en af forudsætningerne været, at der skulle opføres en tilbygning på præstegården. Jeg ønsker ikke, at lave en tilbygning der vil ødelægge det flotte arkitektoniske udtryk og samspil der er mellem præstegård, kirken og det grønne område og anlæg i præstegårdshaven.

At jeg som konservativ og formand for Kultur- og fritidsudvalget sammen med resten af Samarbejdsgruppen for nu har valgt at sige stop for en udstilling af Hvissingepigen skyldes jo ikke at vi synes at vores lokalhistorie er uinteressant – vi ønsker bare at brande Glostrup og fortælle og formidle vores lokalhistorie på en anden måde.