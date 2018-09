Ingen puttemiddage på Brøndby Gymnasium

Rasmus Ovdal, elevrådsformand på Brøndby Gymnasium, mener, at et godt introforløb på Brøndby Gymnasium skaber sammenhold på tværs af årgange, hvorfor puttemiddage heller ikke forekommer på skolen. Foto: Brøndby Gymnasium

BRØNDBY. Historier om grænseoverskridende puttemiddage på gymnasier har fyldt i medierne. På Brøndby Gymnasium kender man ikke til fænomenet. Stærkt introforløb og gymnasiets størrelse skaber derimod sammenhold og respekt mener elevrådsformand

Af Heiner Lützen Ank

– På Brøndby Gymnasium findes der ikke en masse traditioner for, hvordan 1.g’erne skal opføre sig over for 3.g’erne.

Sådan fortæller Rasmus Ovdal, tutor og elevrådsformand fra 3.z på Brøndby Gymnasium.

Rasmus Ovdal er således bevidst om, at gymnasiestart på én gang er en både frydefuld og nervepirrende tid, hvor alle har glædet sig og er spændte på, hvad der skal ske.

En ny uddannelse er nemlig lig med en masse nye mennesker, nye omgivelser og nye krav, hvorfor det altså er vigtigt at skabe trygge rammer for de nye elever

– Vi holder ikke putte-middage på BG, og jeg har aldrig hørt om, at vi skulle have noget, der minder om det. Vi holder en introfest for hele skolen, og her sidder tutorerne og spiser sammen med 1.g’erne for at lære hinanden bedre at kende og sørge for, at alle bliver en del af fællesskabet, forklarer Rasmus Ovdal, der tænker tilbage på sin egen gymnasiestart med glæde.

– Min egen velkomst for tre år siden var rigtig god, og tutorerne tog godt imod mig, da jeg var ny. Så jeg fik hurtigt venner på alle årgange, og jeg følte, at alle tog rigtig godt imod mig.

Derfor har Rasmus Ovdal også selv meldt sig som tutor i år. På den måde håber han at kunne bringe den imødekommende kultur videre.

Positiv størrelse

Også ledelsen på Brøndby Gymnasium lægger vægt på, at alle nye elever skal bydes ordentligt velkommen. Derfor planlægger 2.- og 3.g’erne hvert år et tre uger langt introforløb for de nye elever sammen med en gruppe lærere. De tre uger veksler mellem et antal goddag-og-velkommen-dage efterfulgt af en lær-dit-hold-og-dine-lærere-at-kende-periode.

Det hele rundes af med en hyttetur og en idrætsdag, der slutter med en introfest.

Dette introforløb har ifølge Rasmus Ovdal stor betydning. Men hertil kommer en anden vigtig faktor, nemlig at gymnasiet blot har knap 250 elever.

-Jeg tror helt klart, at det også er fordi, vi er så lille et gymnasie, at det fungerer sådan. Jeg ved i hvert fald, at der er andre gymnasier her på Vestegnen, hvor man for eksempel har en decideret 1.g-gang. Så de elever er helt isolerede fra resten, og det skaber bare et meget større mellemrum mellem klasserne. Her på Brøndby Gymnasium har alle klasselokaler på den samme gang, så man kan ikke undgå at støde ind i hinanden. På den måde lærer man også hurtigt hinanden at kende.