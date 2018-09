Italiensk uafgjort og dansk sejr

SPORT. Onsdag spillede Brøndby IFs kvinder uafgjort mod Juventus og søndag blev det til sejr på hjemmebane

Af Heiner Lützen Ank

Onsdag spillede Brøndby IFs kvinder den første af to kampe mod Juventus fra Italien. Kampen endte 2-2. En kamp hvor Brøndby IF var foran 2-1 på mål af Nicoline Sørensen og Mille Gejl, men hvor det italienske hold altså fik udlignet til sidst. Der er returkamp på Brøndby Stadion på onsdag.

Hjemmebanesejr

Søndag tog Brøndby IF imod FC Thy Thisted Q i 3F Ligaen og det endte med en sikker 5-0 sejr til de blå-gule. En kamp hvor Nanna Christiansen scorede tre mål og Louise Winter et enkelt, mens udeholdet også lavede et selvmål.