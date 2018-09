Kaos i Dias

Dias Kunsthal har et underskud på 700.000 kr. Et flertal i kommunalbestyrelsen har derfor ydet et ekstra tilskud til Dias. Dansk Folkeparti mener, Dias skal afvikles. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Medarbejderne er afskediget, direktøren har rejst erstatningskrav og et underskud på 700.000 kr. er en realitet. Dias Kunsthal er ude i et stormvejr, men et politisk flertal har valgt at holde hånden under kunsthallen

Af Heiner Lützen Ank

Onsdag aften kl. 19.42.

Kommunalbestyrelsesmødet i Vallensbæk er netop slut og Folkebladets journalist, og fotograf, hiver kameraet frem foran tunellen ved Vallensbæk Station.

En mand kommer gående og spørger til, hvad der foregår.

Han lytter til forklaringen om, at politikerne netop har debateret tunnellen, der ud over at forbinde de to dele af Stationstorvet, også er en udstillingsbygning.

Faktisk en internationalt anerkendt kunstbygning.

Dias Kunsthal udstiller nemlig moderne, digital kunst fra hele verden, og så sent som dette forår viste Dias Kunsthal et værk af den danske kunstnergruppe Superflex.

Samtidig med at gruppen udstillede et kunstværk på Tate Modern i London.

– Jeg kan godt lide det. Det skaber liv og så giver det mig muligheden for at tale med andre, der er på stationen.

Manden hanker op i sin indkøbspose og går videre.

Udsagnet stammer fra en tilfældig mand.

Havde man spurgt en anden, ville svaret med en vis sandsynlighed være det præcis modsatte, nemlig at det er spild af penge, at kunsten, der bliver vist, er grænseoverskridende og at det ikke har noget med Vallensbæk at gøre.

Sagen er nemlig den, at uanset om man er for eller imod Dias Kunsthal, så må man give stedet, at det har skabt en intens debat i Vallensbæk siden det blev etableret i 2014.

Rod i regnskabet

En time tidligere på rådhuset i Vallensbæk.

Kommunalbestyrelsen er nået til punkt 12 og igen står det klart, at Dias Kunsthal skiller vandene.

Sagen er nemlig den, at Dias Kunsthal, der siden 1. januar 2016 har været en selvstændig kunstinstitution, er kommet i alvorlige økonomiske problemer.

Bestyrelsen har derfor sendt en ansøgning om et ekstraordinært tilskud fra Vallensbæk Kommune på 700.000. Et tilskud der skal sikre, at Dias ikke går konkurs.

Årsagen til problemerne er, at Dias har kørt med økonomisk underskud igennem et stykke tid, hvorfor medarbejdere er blevet afskediget, ligesom direktøren valgte at fratræde sin stilling.

Men der er stadig regninger, der ikke er betalt, ligesom de tidligere medarbejdere mangler en del af deres løn og så har den tidligere direktør efterfølgende rejst et erstatningskrav mod Dias.

God investering

Morten Schou Jørgensen (C), formand for Børne- og Kulturudvalget, er den ene af kommunalbestyrelsens to repræsentanter i bestyrelsen. Han beklager situationen, men mener samtidig, Dias skal hjælpes.

– Der har været meget diskussion af Dias, og der har været mange kritikpunkter, blandt andet at kommunen bruger for mange penge på Dias. Til det må jeg blot konstatere, at vi for 500.000 har fået en ren og pæn station. Hertil kommer, at vi ikke har oplevet graffiti på væggene, i samme omfang som tidligere. Ved at give dette tilskud sikrer vi, at det også bliver sådan fremover og samtidig håber jeg på, at Dias fremover får større fokus på det lokale og borgernære.

Afhængig af info

Søren Wiborg, medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet, har været medlem af Dias bestyrelse siden etableringen i 2014.

Han ærgrer sig også over situationen.

– Vi havde som bestyrelse gerne været det her foruden, men vi er jo afhængig af, at vi får de rigtige oplysninger. Der har vi ikke været begunstiget. Samlet set kan vi ikke stå på mål for, at medarbejderne ikke får deres feriepenge rettidigt og vi kan heller ikke stå på mål for, at et projekt, der er startet op af Vallensbæk Kommune, ikke bliver fulgt ordentlig til dørs. Derfor bør vi yde dette tilskud. For Dias har en fremtid. Men der skal stilles nogle skarpere krav, også fra bestyrelsens side, og så skal den lokale forankring styrkes.

Søren Wiborg benyttede samtidig lejligheden til at rose formanden for bestyrelsen, Rasmus Wiinstedt Tscherning. Uden hans indsats som ulønnet formand ville Dias ifølge Søren Wiborg stå i endnu vanskeligere situation. Endelig gav Søren Wiborg ikke meget for de krav, den tidligere direktør har rejst mod Dias.

– Dem er der bred enighed om, at vi kan afvise.

Ikke godt nok

Kenneth Kristensen Berth, medlem af kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti, er ikke medlem af bestyrelsen og er heller ikke fan af kunsthallen.

– Det er skidt det her, for det er borgernes skattepenge, der går til det her. Jeg kan ikke forstå, det er endt her, hvordan bestyrelsen har overset dette. Det kan selvfølgelig være, at bestyrelsen ikke har fået informationerne, men når man ser på regnskabet fra sidste år, kan man se, at der allerede på det tidspunkt var negativ likviditet og det bør en bestyrelse reagere på. Hertil kommer, at der er regninger, der ikke er blevet betalt, for eksempel regningen for revisoren.

På denne baggrund mente Kenneth Kristensen Berth, at den nuværende bestyrelse har svigtet sin opgave så groft, at kommunalbestyrelsens to medlemmer af bestyrelsen burde stille deres mandat til rådighed.

Et ønske, Søren Wiborg efterfølgende tilbød at efterkomme.

Det fik imidlertid Henrik Rasmussen (K), borgmester, til at foreslå, at kommunalbestyrelsen i stedet skal bede Dias om at udvide bestyrelsen med et ekstra medlem fra Dansk Folkeparti.

Revisionsfirmaet BDO har lavet en undersøgelse af sagen. Ifølge den er der tale om i alt 740.395 kr., som Dias mangler.

Det krav, den tidligere direktør har rejst, udgør et beløb på 361.350 kr.

Konservative og Socialdemokratiet stemte for at bevillige tilskuddet. Dansk Folkeparti stemte imod og kom med en mindretalsudtalelse, hvor de mente, at Dias skal afvikles.

I forbindelse med tilskuddet erhverver Vallensbæk Kommune de værker. Dias ejer, herunder Superflex værk