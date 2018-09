Kommet godt i gang med sæsonen

Bordtennissæsonen er begyndt i Brøndby Bordtennisclub, og for Maks Mortensen er den begyndt særlig godt. Han er nemlig blevet månedens spiller i august. Foto: Lasse Haahr Pedersen

SPORT. Spillerne fra Brøndby Bordtennisclub har fået en fin start på sæsonen

Af Heiner Lützen Ank

Da der for nylig blev afholdt stævne på Amager, blev det til tre sejre i ­ungdomsrækkerne, ligesom træner Lasse Haahr Pedersen hev sejren hjem i herre klasse 2.

Ved et stævne i Hvidovre den 8.-9. september blev det til to gange guld, to gange sølv og fire bronze.

Brøndbys hold i pige ungdomsdivision, Freja Nielsen og Emile Wraa, skulle i deres første samling møde Esbjerg, HBTK 74/Ringkøbing og Roskilde.

Freja Nielsen og Emile Wraa var helt suveræne og vandt de første to kampe med 4-1 og sluttede med en 5-0 sejr mod Roskilde.

Også 2. divisionsholdet åbnede med en sejr i weekenden 8.-9. september. Herlev blev besejret med 8-4, mens det blev til et nederlag på 8-6 til Hillerød.

Herreholdet i 3. division startede også sæsonen i samme weekend. Det blev dog til to nederlag.