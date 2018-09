Kultur og fritid: Frivillighed er Glostrups DNA

Wafande hilste på to unge frivillige og det var en stor oplevelse for de to unge. Foto: Heiner Lützen Ank

GLOSTRUP. Der skal mere fokus på, at alt det kultur og fritid vi allerede har i Glostrup, skal have gode forhold, fremfor at bygge nyt til nye kultur- og fritidstilbud, siger den nye formand

Af Jesper Ernst Henriksen

Dan Kornbek Christiansen (K) fortsætter som formand for Kultur- og Fritidsudvalget, hvor han blev formand efter valget sidste år.

Øverst på hans dagsorden står en ny kultur- og fritidspolitik, som udvalget snart går i gang med at få udarbejdet. Her håber Dan Kornbek Christiansen på at få en bred aftale, som der både er opbakning til fra politikere og brugere.

– Vi havde et rigtig godt og bredt samarbejde i foråret. Kultur- og fritidspolitik handler om at gøre godt indenfor de rammer, der nu en gang er. Så er der nogen, der har et fokus et sted, og nogen et andet sted, og så må man mødes på midten, siger han.

Som en del af det, skal kommunens nuværende festivaler og events evalueres. For eksempel overvejer han en ungdomsfestival, og om det er fornuftigt, at Glostrup Parkstafet og Glostrup Festival ligger i samme uge.

Hans vigtigste mission er, at der skal være ordentlige forhold i de bygninger og faciliteter, som Glostrup Kommune stiller til rådighed til kultur- og fritidstilbud.

– Jeg vil gerne have, at brugerne af idræts- og fritidsfaciliteter om tre år kan se en forbedring. Vi skal have det op i standard. Det er vigtigt for mig, at det vi har, er godt og brugbart. For mig nytter det ikke noget, at vi bygger noget, ikke vedligeholder det og så skrotter det ti år senere, siger han.

Han kan give flere eksempler på områder, hvor vedligeholdelsen halter.

– På den gamle kunstgræsbane groede rødderne op gennem banen. Gulvet i Glostruphallen er slebet ned så mange gange, at det er ved at sprække. Der mangler toiletskilte flere steder og når man tænder lyset på stadion, er der ikke pærer nok i lamperne, siger han.

Ud i kommunen

Derudover er det vigtigt for Dan Kornbek Christiansen, at han får faciliteterne og dermed aktiviteterne spredt ud i kommunen.

– Vi har to knudepunkter i Glostrup, fritidscenteret og stadion. Så har vi nogle satellit-knudepunkter omkring hallerne ved skolerne. Vi skal bygge ud i kommunen, der hvor folk lever. Vi har nogle fine klatrefaciliteter i Rådhusparken, som bliver brugt. Dem kunne man for eksempel flytte rundt i de andre parker. Man skal passe på, at man ikke placerer det hele her i Bymidten. Vi skal have det ud, hvor folk bor, siger han.

Glostrups DNA

En af Dan Kornbek Christiansens mærkesager fra valgkampen var, at Glostrup Kommune bliver Vestegnens bedste børne- og ungekommune.

– Hvis vi bliver det, så tiltrækker vi også de voksne. Hvis man har kedet sig halvt ihjel, mens man boede som barn i Glostrup, så er det ikke der, man flytter tilbage til. Kommunerne ligger tæt. Vi skal være lige så gode eller bedre end dem, der ligger omkring os, siger han.

Det handler ikke om, at Glostrup skal prøve at overgå de andre på alle områder, men om at finde ud af, hvad Glostrup er særligt god til.

– Hvis nu Høje-Taastrup bygger et kæmpe vandland, er det dumt, hvis vi bygger det samme. Vi skal kigge på, hvad Glostrup kan rumme, siger han.

Han har selv et bud på, hvad der gør Glostrup til noget særligt.

– Jeg synes, at noget af det, som Glostrup er rigtig kendt for, det er den meget store frivillighed. Alle vores foreninger. Alle dem, der gør noget for sig selv, for egne børn og for andre. Mine børn går til spejder, fodbold og basket. Der er et væld af voksne og unge, der er frivillige. Vi har en meget stor frivillighedsfestival. Vi ser Glostrup Parkstafet og Glostrup Festival, hvor der er mange frivillige, siger han.

Han havde en oplevelse på Glostrup Festival, som han synes illustrere frivilligheden godt.

– Jeg havde min søn med til Glostrup Festival. Han mødte en fra sin klasse, hvis far arbejder i kommunen. Klassekammeraten er frivillig, så lige pludselig hjælper min søn også som frivillig. Han får et backstagearmbånd på og løber rundt og hjælper med at samle skrald op. Han synes det var helt vildt sjovt at være med til sådan nogle ting. Så står de på et tidspunkt oppe bag scenen hvor Wafande kommer forbi og siger hej til dem, det var helt vildt stort for dem. Da vi var på vej hjem siger min søn, at han godt kunne tænke sig at være frivillig til næste år. Det synes jeg er en succeshistorie. Han har fået nogle oplevelser og deltaget i et fællesskab og tænker, det vil jeg gerne gøre igen. Det synes jeg er Glostrups DNA, siger han.