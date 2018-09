DEBAT. Af Leif Rosenkilde, Engvej 2, Vallensbæk

Af Leif Rosenkilde, Engvej 2, Vallensbæk

Kommunalbestyrelsen bevilger 700.000 kr. i tilskud til DIAS den digitale kunsthal.

Dias startede ud med et stort tilskud som også den gang blev taget af kommunekassen, der blev nedsat en bestyrelse for Dias med deltagelse af blandt andet to fra Kommunalbestyrelsen. Nu skal der så et tilskud til på 700.000 og man kan spørge sig selv om hvor langt det mon rækker.

Det er kørt helt af sporet når det først opdages nu, endda med to fra kommunalbestyrelses medlemmer i bestyrelsen. Men det er for nemt at lade noget køre så langt ud og man kan mistænkte at nogen har følt det var ligegyldigt for det er jo de samme mennesker der efterfølgende blot kan bevilge tilskud.

Da det blev startet op med tilskud blev det sagt at efterfølgende skulle det hvile i sig selv og jeg mistænkte da også at det ikke ville holde, er snablen først nede i kassen er det svært at få den op igen. Og jeg tror da heller ikke at de 700.000 nu er nok for der er usikkerhed om hæftelser og eventuel krav fra tidligere direktør.

Det er da muligt der er nogle få i kommunen som synes om den såkaldte kunsthal, men jeg synes så det skal være kendt hvad det koster!

Det er velkendt at kommunalbestyrelsesmøderne ikke er så velbesøgt så det er kun ganske få i Vallensbæk som ved der nu er bevilget en sum igen til fri leg, denne gang 700.000.