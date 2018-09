Det gik godt for Brøndby Strand Minigolfklub ved de sjællandske mesterskaber. Det blev til medaljer til alle seks deltagere. Foto: Brøndby Strand Minigolfklub

SPORT. Brøndby Strand Minigolf Klub havde seks spillere med til de sjællandske mesterskaber og alle fik medaljer med hjem

Af Heiner Lützen Ank

Da der for nylig blev afholdt sjællandske mesterskaber i minigolf, deltog Brøndby Strand Minigolf Klub med seks spillere, der alle fik en medalje med hjem.

I A-rækken fik Morten Christiansen en sølvmedalje og var kun tre slag fra at blive sjællandsk mester.

I B-rækken blev det til guld til Henrik Larsen, formand for Brøndby Strand Minigolf Klub, og bronze til Helle Lund.

I C-rækken vandt Allan Sørensen bronze.

I mix rækken blev det til guld til Susanne Lindharth og Morten Christiansen, sølv til Helle Lund og Henrik Larsen samt bronze til Gurli Hansen, der spillede sammen med en spiller fra Gladsaxe.