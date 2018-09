Naturens Dag i Ejby Mose trak fulde huse

Mange børn tog sig en vild tur i tovbanen. Foto: Michael Seifert

GLOSTRUP. Over tusinde mennesker havde fundet vej til Ejby Mose søndag den 9. september i anledning af Naturens Dag. Her fik store og små øjnene op for mange af de spændende ting, som naturen har at byde på

Af Jesper Ernst Henriksen

Børn og voksne i alle aldre var fuldt beskæftiget i de mange aktiviteter, som kunne opleves i Ejby Mose i søndags. Der var rig mulighed for at prøve udfordrende aktiviteter som kanosejlads, bueskydning og tovbane, mens ponyridning, krible krable og skumfiduser over bål var mest populært hos de mindste. Ved mosebredden kunne de mange nysgerrige se og røre dagens fangst fra mosen.

– Vi afholder Naturens Dag, fordi vi gerne vil inspirere familier til at komme mere ud i naturen. Børn bruger mere og mere tid indendørs med ipads og computere. Faktisk er den tid børn bruger i naturen i dag halveret på få generationer. Uden konkrete naturoplevelser mister børnene forståelsen for, at naturen er et spændende sted, og at det er vigtigt at passe på den. Jeg mødte mange familier på dagen, som satte sine ben i Ejby Mose for første gang på trods af, at de har boet i området i mange år. De var overraskede over, hvor fantastisk dejligt et sted Ejby Mose er. Og så har arrangementet jo været en succes, udtaler Grøn Guide, Ghita Lentz, der koordinerer dagen.

Bag arrangementet stod Glostrup Kommune i samarbejde med en række lokale foreninger bl.a. Spejderne i Ejby, Ejby-Glostrup 4H, Biavlerforeningen, Danmarks Naturfredningsforening i Glostrup samt naturvejlederen fra Vestskovens Naturskole.