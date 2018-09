Rede blev indviet med sang

Som en del af Vestegnens Kulturuge har kunstneren Veronica Hodges og frivillige i Vallensbæk bygget en kæmpe rede.

VALLENSBÆK. Seks kæmpereder er Vestegnens Kultur­uges store fælles kunstværk. Reden i Vallensbæk blev indviet onsdag

Af Heiner Lützen Ank

Kunstneren Veronica Hodges og lokale frivillige har bygget værket Svanen i Vallensbæk.

Den er en del af Livets Reder, der er Vestegnens Kultur­uges store fælles kunstværk.

Onsdag var der indvielse af reden, som er placeret ud for Egholmskolen, på det nye grønne strøg.

Henrik Rasmussen (K), borgmester, holdt indvielsestalen, og kunstneren selv fortalte lidt om tankerne og processen bag værket. Derefter blev der sunget fuglesange, og alle de fremmødte børn stemte i.

Frivillig og forgængelig

Foruden i Vallensbæk er der placeret reder i Ishøj, Albertslund, Høje Tåstrup, Rødovre, og Hvidovre.

Rederne er bygget af grene og kviste og er 4-6 meter høje. De har hvert deres udtryk, men fælles for dem alle er, at man kan sætte sig ind i dem og nyde den indvendige side at reden, som er beklædt med små papirsfugle.

Foruden kunstneren har flere frivillige vallensbækborgere været med til at bygge kunstværket, som er udformet som to svaner, der er viklet ind i hinanden.

Rederne i de seks vestegns-kommuner kan opleves i et par år, men eftersom de opføres i naturmaterialer, vil de med årene blive nedbrudt.