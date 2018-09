Roerne tog godt for sig af DM medaljer

Roerne fra Vallensbæk Kano og Kajak Club har været til DM i sprint, og det gik godt for flere af roerne. Foto: Vallensbæk Kano og Kajak Club

SPORT. Ved de danske mesterskaber i kano og kajak sprint gik det godt for de lokale roere fra Vallensbæk

Af Heiner Lützen Ank

Fra den 30. august til den 2. september deltog 23 roere fra Vallensbæk Kano og Kajak Club i DM i kano og kajak sprint i Holstebro. Det blev et stævne, hvor flere af de lokale roere kunne glæde sig over at få medaljer med hjem.

Blandt medaljevinderne var Tobias Buchman, Maria Nielsen, Naja Zwisler og Emilie Søndergaard, der vandt sølv i 4 gange 200 meter mix stafet i U12. Sølvmedaljerne blev vundet på stævnets førstedag, hvor det også blev til sølv til Anna Find Hansen, der sammen med en roer fra Silkeborg vandt sølv i 2.500 m toerkajak.

Fortsatte medaljehøst

På andendagen blev det først til to sølvmedaljer til Anna Find Hansen i henholdsvis ener- og toerkajak over 200 m i pige u16.

Herefter vandt Mark Schrøder sølv i 200 m enerkajak i herre u18 og guld i 200 m toerkajak sammen med sin makker fra Hellerup Kajakklub.

Så vandt Frederik Søndergaard guld i herre 200 m para u16. Desuden vandt Julie Frølund, Katja Eriksen, Naja Zwisler, Emilie Søndergaard og Marie Nielsen medaljer i 200 m. På tredjedagen lykkedes det Julie Frølund at vinde guld i både 500 m toerkajak og 500 m firekajak i damesenior.

Desuden vandt Pernille Hostrup guld i 5000 m enerkajak i dame u18 og Anna Find Hansen vandt guld i 500 m firekajak i pige u16.

Også kanomedaljer

Også klubbens kanoroere klarede sig godt og det blev blandt til sølv til Katja Eriksen i 500 m enerkano og sølv til Katja Eriksen og Naja Zwisler i 500 m toerkano.

Alt i alt kunne vallensbækroerne rejse hjem fra Holstebro med 8 guldmedaljer, 19 sølvmedaljer og to bronzemedaljer.