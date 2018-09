Salg af præstegårdsjord skaber splid

Peter Egtorp frygter, at de kommende boliger på præstegårdsjorden vil få uheldige konsekvenser for ham og resten af naboerne. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Menighedsrådet ved Brøndbyvester Kirke har solgt et græsareal, der skal huse 160 nye boliger. Naboerne frygter for konsekvenserne

Af Heiner Lützen Ank

Peter Egtorp er ikke meget for at træde ud i det høje græs på marken bag hans hus på Hermosavej.

Som så mange andre er han for nylig blevet bidt af en flåt, og han har ikke lyst til, at det sker igen.

Men det ender alligevel med, at han gør det. For sagen er vigtig, og han er med på, at et billede af ham på marken bedst illustrerer problemstillingen.

Del af lokalmiljøet

Peter Egtorp bor nemlig på Hermosavej i Brøndbyvester.

Bag hans, og de øvrige huse i grundejerforeningen, ligger et græsareal. Jorden er ejet af menighedsrådet ved Brøndbyvester Kirke, men ligger ubenyttet hen. Peter Egtorp og de andre beboere i området bruger derfor området til rekreative formål.

Og så er området med til at gøre Brøndby til en by med grønne områder, som Peter Egtorp formulerer det.

Men området står overfor at ændre karakter. I juli indrykkede menighedsrådet nemlig en annonce i Folkebladet. Her blev arealet udbudt til salg med henblik på etablering af boliger.

Noget Peter Egtorp ikke ser frem til.

– Vores hund går rundt herude, der er et par jægere, der træner deres hunde og så leger ungerne her.

Peter Egtorp er således overbevist om, at arealet skal bruges til rekreative formål.

– Der står i de bestående servitutter, at der kun må bygges op til otte meter. Desuden står der, at der ikke må bo nogen på første sal. Så det er kun etplans huse, de kan bygge her. Men vi kan ikke få at vide, hvad planerne er.

Vil skade naboerne

Brøndby er inde en periode med store forandringer.

Letbanen kommer om nogle år og får stoppested tæt på dette areal.

Desuden er planerne om at udvikle Kirkebjerg begyndt at tage form.

Nogle vil kalde forandringerne udvikling, mens andre opfatter dem som afvikling.

Peter Egtorp er ikke imod, ændringer. Men han frygter alligevel konsekvenserne.

– Det virker lusket. Hvorfor skal det lige pludselig sælges, når der står i servitutterne, at det skal være mark eller parklignende? De tager alle grønne områder i Brøndby efterhånden.

Og så vil eventuelle boliger på området også få konkret betydning for Peter Egtorp og de øvrige beboere på Hermosavej.

– Der går en vold mellem marken og vores grunde. Den ene halvdel er vores og den anden halvdel er kirkens. Hvis de bygger helt hen til volden, bliver værdien af vores grund forringet og vil tage vores udsyn.

Indtil videre har Peter Egtorp kun kendskab til sagen igennem annoncen i Folkebladet. Men han er ikke imponeret over kommunens ageren i sagen.

– Brøndby Kommune er ligeglad, for det er kirken. De vil ikke gøre noget ved det.

Del af udviklingen

Nu afhænger enhver sag af øjnene, der ser. Og nogen, der har et andet syn på sagen, er menighedsrådet ved Brøndbyvester Kirke.

Da det stod klart, at Letbanen kommer til Brøndby, og at Kirkebjerg står overfor en større udvikling, begyndte menighedsrådet nemlig at få tilbud fra interesserede udviklere, der ønskede at lave projekter på området.

Derfor besluttede menighedsrådet at sælge arealet.

– Da det blev klart, at Letbanen kommer til Brøndby, blev vi kontaktet af forskellige investorer. Det er nu, jorden er mest værd og interessant, siger Jens Olsen, formand for menighedsrådet ved Brøndbyvester Kirke.

Det er også nu, der er mulighed for at bidrage til forandringen af Brøndby, mener Kurt Damsted, medlem af menighedsrådet, og tidligere medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre.

– Vi mangler ejer- og andelsboliger i Brøndby. Hertil kommer, at vi som sogn gerne vil have så mange medlemmer som muligt, og det er nemmest, når de bor på vores tidligere jord. Derfor falder det her godt sammen med den generelle udvikling af Brøndbyvester.

Hertil kommer, at indtægterne fra salget, kan omsættes til værdi for mange, fortæller Elisabeth Nørgaard Frederiksen, medlem af menighedsrådet.

– Vi har en materialegård, der er ved at falde sammen, vi har en præstegård, der trænger til at blive sat i stand og vi mangler nyt tag til vores organistbolig, så der er bestemt brug for penge.

Til gavn for naboerne

Hvad naboerne siger til projektet, er menighedsrådet på ikke klar over. Men de forventer dog modstand.

– Nogen tror, det er en fredet park. Vel er det ej. Desuden mener nogen, at det har været udlagt til atomkirkegård. Det er ikke tilfældet. Den ligger i stedet oppe ved campingpladsen på Roskildevej, siger Elisabeth Nørgaard Frederiksen.

Desuden vil de nuværende beboere i området kunne mærke en positiv forskel, mener Kurt Damsted.

– De nye boliger vil være med til at modvirke den støj fra motorvejen, der er i området.

Vil passe ind

Køberen af jorden er Bonava, der udvikler boliger og boligområder flere steder i Europa.

Således er Bonava lige nu blandt andet involveret i et projekt i Glostrup.

Claus Skytte, direktør i den danske afdeling af Bonava, ser frem til det kommende projekt.

– Som det ser ud lige nu, er planen at opføre cirka 160 boliger, eller cirka 20.000 kvadratmeter boliger. Vi tænker i et- og toplans boliger, så det svarer til det niveau, de nuværende boliger i området har. Det kan dog godt være, at man af støjmæssige hensyn vælger at lave noget, der bedre kan modstå støjen end enkelte punkthuse. De boliger kan altså være med til at begrænse støjen i området.

Claus Skytte er ikke i tvivl om, at det kommende projekt vil være attraktivt for mange.

– Det ligger lige i udkanten af København og priserne i København er høje. For eksempel har sygeplejersker og politibetjente ikke råd til at bo der. Men det vil de få i boliger som dem, der skal opføres her. Ligeledes er der i Brøndby fokus på, at der mangler boliger, man kan købe, hvis man har solgt sit hus og gerne vil finde noget mindre at bo i.

Hertil kommer de infrastrukturelle fordele, siger Claus Skytte.

– Det ligger lige ved motorvejen og så kommer Letbanen jo også. Desuden er der et rigt kulturliv i området og så må man ikke glemme naturen.

Inddrager naboer

At beboere i et område, hvor der skal bygges nyt, forholder sig kritisk, er naturligt, mener Claus Skytte.

– Vi har andre gange inviteret til borgermøde, de fleste gange sammen med kommunen. Her kan beboerne komme med idéer og meninger. De kan ikke ændre, at der skal opføres boliger, men de kan være med til at gøre rammerne bedre. Så man kan ligeså godt invitere naboerne med ind, for de har ofte nogle gode idéer at byde ind med.

Forskellige syn

De tre menighedsrådsmedlemmer samt Claus Skytte og Mai-Britt Hansen fra Bonava går forbi den gule præstegård, der skal renoveres for nogle af de penge, der kommer ind fra salget.

De går igennem fredsskoven, som grænser op til arealet, og som ifølge planen får lov til at blive og skal medtænkes i projektet, og de træder ind på marken.

Når Peter Egtorp betragter arealet, frygter han, at projektet vil få negative konsekvenser for såvel ham som de andre naboer.

Delegationen fra menighedsrådet og Bonava står og betragter det samme areal, og de ser noget helt andet.

De ser muligheden for, at noget nyt kan passe ind i noget bestående og skabe fælles glæde for alle. De ser, at den forandring, der ruller ind over Brøndby, vil skabe udvikling af dette lille stykke af Brøndbyvester.

Det samlede areal er på 70.000 kvadratmeter.

Planen er, at der skal bygges cirka 160 et- og to plans rækkehuse. Det svarer til cirka 20.000 kvadratmeter bolig.

Der er tale om et projekt i tre etaper. Håbet er, at første etape er færdigbehandlet i 2019/2020.

Ifølge menighedsrådet og Bonava skal det kommunale lovgivningsarbejde først igangsættes nu.