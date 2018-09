Søgningen til SOSU-skolerne skal styrkes

Mattias Tesfaye håber, at en ny pulje, der skal skabe opmærksomhed om SOSU-uddannelserne bliver oversøgt, så der kan komme endnu mere fokus på SOSU-uddannelserne. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Undervisningsministeren har udmeldt en pulje på fem mio. kr., der skal styrke kendskabet til SOSU-uddannelserne. Det lokale folketingsmedlem Mattias Tesfaye håber, puljen bliver oversøgt, så området kan få endnu større opmærksomhed

Af Heiner Lützen Ank

Hvis man de senere år har fulgt med i diskussionen om uddannelsespolitikken her i landet, så er man klar over, at det står skidt til. Meget skidt endda.

For der kommer nemlig til at mangle murere, tømrere og elektrikere i den nærmeste fremtid, og årsagen er enkel: Der er for få unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse.

Af den grund blev et bredt flertal i folketinget i 2014 enige om at gennemføre en reform af erhvervsuddannelserne. Men reformen var ikke effektfuld nok. Derfor fremlagde regeringen i sidste uge yderligere 55 punkter, der skal styrke søgningen til erhvervsuddannelserne.

En af de politikere, der har stået centralt i debatten om erhvervsuddannelserne, er Mattias Tesfaye, valgt til folketinget for Socialdemokratiet i Brøndbykredsen.

Mattias Tesfaye har igen og igen gjort sig til talsmand for, at der er brug for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse og at vi som samfund har brug for at sætte fokus på, at en gymnasial uddannelse ikke er det eneste rigtige for unge mennesker.

Derfor glæder Mattias Tesfaye sig også over det seneste udspil fra undervisningsminister Merete Riisager (LA). Hun har nemlig netop udmeldt en pulje på fem mio. kr., der skal bruges til at øge kendskabet til SOSU-uddannelser i Danmark.

– Jeg er ikke bekymret lige her og nu. Men på lidt længere sigt står vi i den situation, at kommuner som Brøndby og Vallensbæk får endnu flere ældre borgere, der får brug for hjælp i eget hjem. Dermed får vi også brug for endnu flere unge, der har en SOSU-uddannelse. Jeg håber, denne pulje kan være med til at sætte fokus på dette.

Stor stolthed

Den udmeldte pulje kan søges af blandt andet erhvervsskoler, kommuner og VUC’er, og er altså på blot fem mio. kr. Med andre ord så rækker pengene næppe langt. Men heri ligger en vigtig pointe for Mattias Tesfaye.

– Jeg håber, mange vil søge puljen. For bliver der søgt om mange penge, så er det et udtryk for, at vi politisk må se på, hvordan vi kan øge opmærksomheden på emnet. Så jeg håber, mange vil søge penge fra puljen, for det vil jeg tage som udtryk for, at vi skal gøre noget ved at styrke kendskabet til SOSU-uddannelserne.

At kendskabet til SOSU-uddannelserne skal øges, er Mattias Tesfaye ikke i tvivl om, og faktisk mener han, at netop SOSU-uddannelserne har et særkende, der adskiller dem fra de øvrige erhvervsuddannelser, der også skal have øget opmærksomhed ifølge ham.

– En murer, for eksempel, har hele Sjælland som sin arbejdsplads efter endt uddannelse. Det ligger simpelthen i murerfaget, at man bevæger sig rundt i et større område for at finde arbejde. Sådan er det ikke med SOSU-uddannelser. Der bliver de unge i det område, hvor de har taget en uddannelse. Derfor er det vigtigt, at unge her fra området kender til SOSU-skolen i Brøndby. Det vil nemlig øge sandsynligheden for, at de bagefter bliver i området, i fx Brøndby eller Vallensbæk.

Og ifølge Mattias Tesfaye har det en positiv effekt, at kendskabet til SOSU-uddannelserne bliver styrket.

– En ud af fire elever, der går på en SOSU-uddannelse, har været igennem et brobygningsforløb. Så det er altså vigtigt, at vi introducerer de unge til SOSU-uddannelserne, så de kan se, hvad det er.

I det hele taget er Mattias Tesfaye sikker på, at en SOSU-uddannelse har meget at tilbyde unge.

– Folk udefra har et negativt syn på arbejdet som SOSU-hjælper og –assistent. Men omvendt så er såvel eleverne som de færdiguddannede nogle af dem, der har den største faglige stolthed. En hovedårsag er, at det her job giver mening. I hver evig eneste sag kan man se, at det man laver, har betydning. Det giver en enorm tilfredsstillelse og er altså noget af det, vi skal have frem.

Puljen kan søges af erhvervsskoler, kommuner (herunder folkeskoler), regioner, frie grundskoler, efterskoler, UU-centre, VUC’er, interesseorganisationer, faglige udvalg m.fl.

Puljen har ansøgningsfrist den 11. oktober 2018.