GLOSTRUP. Lærerkredsene på Vestegnen inviterer i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste alle interesserede til en spændende dialog om Folkeskolen på Vestegnen

Af Jesper Ernst Henriksen

Torsdag i denne uge er der stort møde med overskriften ”Vær med til at bygge drømmeskolen på Vestegnen” på Kopenhagen Fur.

Programmet byder blandt andet på et oplæg af Anders Morgenthaler, kendt for sine tegneseriestriber og sit engagement i at gøre hverdagen bæredygtig. Han har desuden været medstifter af Den grønne Friskole på Amager.

– Vores børn er en vigtig ressource for fremtiden og skolen er et fællesskab, hvor alle er velkomne. Formålet med arrangementet er at igangsætte og styrke den folkelige debat om skolen. Hvad er formålet med at drive grundskole i Danmark og hvordan udmøntes det bedst i praksis. Folkeskolen har en formålsparagraf hvor tillid til egne muligheder, demokrati, samarbejde og lyst til at lære er vigtige elementer – hvordan holder vi fokus på det formål og hvordan får vi den skole vi og vores børn drømmer om? Det vil vi rigtig gerne have jeres mening om, siger Lene Jensen, formand for Glostrup Lærerforening, og Rikke Jørgensen, formand for Brøndby Lærerforening.

De to har sammen med lærerkredsene i Albertslund, Hvidovre og Rødovre samt Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen arrangeret mødet.

Det hele foregår torsdag den 27. september klokken 19 – 21 hos De Danske Pelsauktioner, Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup.